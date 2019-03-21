愛翻舊帳、太天真　測測看你是什麼樣的情人

有人說在愛情裡是盲目的，所以你清楚在親密關係中，自己是一個什麼樣的呈現呢？你可能很清楚或自以為很清楚，我們來抽牌看看有什麼不一樣的發現囉。

請什麼都不要想，以直覺抽選一張牌。

選好了嗎？

請下拉看解答囉！

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1.LAZINESS懶惰（懶惰情人）

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這張牌的意思可不是你什麼事都不做喔！而是你常常靠著感覺做事，在親密關係中當感覺很開心時，你會把事情處理的很好。但是隨著這些事情愈來愈有挑戰性時，就陷入了一個瓶頸裡很不去理會挫折中的學習成長。你是不喜歡有壓力和緊繃的，所以也容易享受現有的一切，但人跟人之間關係要長久或是深入交流，不能只流連於表面的和諧和快樂。

當有困難發生時，最需要的是面對內在的恐懼和真實，每當突破了一個關卡，表面的和諧會粉碎，但隨之而來的是真正的喜悅與相互支持，鼓勵你讓自己在感情上可以承擔更大的責任，你是有能力經營長久穩定且深入的關係的。

2.INNOCENCE天真（孩子情人）





你喜歡沒有心機簡單的相處，跟你在一起是非常開心的，親密關係中你擅於把複雜的事情簡單化，因此擁有放鬆甜蜜的相處品質。一體兩面的，有時這樣的特質不小心就成為了幼稚，當你的簡單開朗用來討論嚴肅的話題時，可就不好玩了。

親密關係除了成為另一半最好的朋友之外，也會需要深入人生體驗，因為經驗所以成為像孩子一樣的天真，那並不是幼稚了。而是你知道世界還是有危險的部分，但是你自己還是保留了天真的智慧，去包容和接受生命的多變化。親密關係也是，如何讓你像孩子般天真的特質，可以用智慧去進展，是需要花時間學習的。

3.CONSCIOUSNESS意識（上腦情人）

解釋一下什麼是上腦，意指你太常用腦去尋找答案，但是世界上大部分的事情是沒有邏輯可循，意思是可能找不到答案，但不代表你就要喪失追究底的精神，但有時你或許有點鑽牛角尖喔！感情中你容易想把每件事情合理化，因此當遇到在你想法中無法認同的時候，你就會開始試圖尋找可以說服自己或他人的理由或答案，但感情是關於情感的流動與互相連結，愛是無法三言兩語說明的，這是無形但感受卻是真實的，因此那不是關於具體。

你可以把這方面的特質，發揮在愛裡，保持頭腦的清晰，有意識的思考和行為，但不掩蓋真情流露，那你就是個聰明情人啦。

4.POSSIBILITIES可能性（獨立情人）

你嚮往自由，但又渴望感情上的滋潤，就像圖片中的老鷹，乘著風飛翔可以到很遙遠的國度，擴大了眼界，但裡面還是掛念著心裡的那個家。有時你會容易想遠離人群，但親密關係中，就是會遇到需要獨處與共同相處的時候，別急著去定義被束縛了。

親密關係中的自由是兩人相處時，也有自己獨立的思考，和打開各種可能性的發生。當願意接納各種可能性在親密關係裡發生時，那自由不只是外在的行為而已了，還包含了心態上的自在與被了解。曾經有人告訴我：當兩個人相處時，跟一個人獨處時一樣自由，那這段關係將可以進展到另一層面了。

5.PAST LIVES前世（碎念情人）

你記憶力還不錯，很容易聊到過去發生的事，不過情人間如果變成翻舊帳那可就不好受啦！如果最近你很容易因為對方做了某些事，撩起你不愉快的感覺，那請停下來別急著動怒跟翻舊帳，先好好思考一下，是不是對方說的勾起你過去某段不舒服的畫面或記憶，但另一半並不是有意的，而如果你用了情緒化的解讀，那就又變成了惡性循環。

有時碎念真的很傷人，因為有意無意的字裡行間，就這樣磨損了感情。還有也別把別人或自己過去的經驗值，套用在現在的親密關係對象身上或自己身上，那真的很不公平也很愚蠢。過去的不愉快就過去吧，學習活在當下，珍惜眼前的美好，帶著新的態度與過去學習到的智慧，去創造美好的情感生活。

你看完了嗎？無論答案如何一切沒好壞對錯，都可以去深思為什麼自己抽到了這張牌。

文／Harper's BAZAAR 圖／泰瑞莎塔羅

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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