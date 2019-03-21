21歲小媽媽不爽「老公更愛女兒」！瘋狂吃醋...割喉3周大女嬰





▲烏克蘭狠母割喉女嬰。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

烏克蘭發生一起駭人虐童案，一名21歲的小媽媽親手割開自己才3周大女兒的喉嚨，事後直接把凶器丟在家中，丈夫看到後報警。原因疑似是這名媽媽覺得丈夫愛女兒勝過自己，才痛下毒手，目前已經被拘留，並等接受精神評估。

這起事件發生在烏克蘭羅夫諾（Rivne），當時26歲的丈夫出門倒垃圾，結果回家後就到妻子雙手沾滿血，接著他衝到臥房，看到才剛出生的寶貝女兒倒在血泊中，已經沒有動靜，他立刻報警。警方提到，21歲的媽媽趁丈夫出門時，拿廚房的刀子劃開小女嬰的喉嚨。

警方事後在廚房的水槽裡發現被當作凶器的刀子，上面還沾著血，警方發言人克魯克（Anton Kruk）提到，「孩子的媽媽還無法解釋自己這麼做的動機，甚至不記得自己當天做了什麼事」。另外，這名媽媽在去年11月被診斷出罹患腦膜炎，並且影響到了精神健康，近期正在接受治療，不過今年3月3日，就在生產完不久後已經出院回家。

丈夫的媽媽提到，媳婦一直很嫉妒自己的親生女兒，因為她覺得丈夫愛女兒勝過自己，「我兒子的確很愛這孩子，我們都付出全心全意在照顧她」。她也難過地提到，當天早上才剛剛幫孫女洗完澡，沒想到下午就離開了，「我不敢相信我們家會發生這種事」。

這名母親目前已經被拘留，並等待接受精神評估，若檢查結果顯示該女在行兇當下是清醒狀態，那麼她將會被以謀殺未成年者的罪名起訴，最高可能面臨15年刑期。