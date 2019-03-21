普丁親信女兒Elizaveta Peskova神正！成為歐洲議會「最火辣實習生」引熱議

今年21歲的Elizaveta Peskova是普丁發言人Dmitry Peskov的掌上明珠。身為克林姆林宮政二代的她，長年在歐洲讀書，最近進入歐洲議會擔任實習生，卻意外引發眾多人對於「機密外洩」的疑慮與恐慌！

Elizaveta Peskova的父親Dmitry Peskov是普丁御用的發言人，自普丁掌權19年來一直都負責管理普丁的公眾形象，在俄羅斯影響力非常龐大。由於俄羅斯與歐盟的緊張局勢，許多議員對於Elizaveta Peskova進入歐洲議會實習存有疑慮，擔心重要機密外洩，也認為她的存在可能間接引來俄羅斯的介入，甚至操弄即將到來的議會選舉。

但雇用她的法國極右派議員Aymeric Chauprade不顧反對聲浪，力挺Elizaveta Peskova：「她固然是Dmitry Peskov的女兒，但她也是獨立的個體，我們不該因為家庭背景阻止一個年輕學生創造自己的人生。」

她的父親Dmitry Peskov則低調但堅定地回應媒體：「她只是個普通的學生得到了一份正常的實習機會。我不想對於此事多說什麼。這是關於我的女兒，但跟我的工作職責毫無關係。」

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Elizaveta Peskova從去年11月開始在歐洲議會實習，時常要在布魯塞爾和史特拉斯堡兩邊往返，每個月則有1150歐元的薪水（約3.5萬元台幣）。Aymeric Chauprade強調，Elizaveta Peskova的主要職責是為他準備國際事務相關的資料，而且負責的項目以非洲和中東地區為主，和歐俄關係無關。

此外，實習生也沒有權限讀取機密文件，所以他不認為反對Elizaveta Peskova進入歐洲議會的疑慮是成立的，而歐洲議會現行的實習制度並沒有規定實習生一定要是歐盟公民，也沒有相關的背景審查制度。

Elizaveta Peskova在網路上常用她的法文名字Lisa發文，而她私底下的生活也和法國密切相關。她的母親和父親離婚後便移居到法國，所以Elizaveta曾就讀法國寄宿學校Ecole des Roches，還能說一口流利的法文。目前修讀國際政治與法律的她，曾說法國就像是她第二個家，還和法國富豪Louis Waldberg有過短暫的婚約。

不過身為「克林姆林宮之子」（意指俄羅斯的政二代）最著名的成員，Elizaveta Peskova曾捲入的爭議也不少。她的Instagram帳號時常分享俄羅斯上流階級豪奢的生活，包括在莫斯科最高檔的精品店試裝、到世界各地旅遊，甚至還有與車臣強人Ramzan Kadyrov共舞的照片。

她也屢次公開發表極右派言論，包括反對同性伴侶、在歐洲難民議題上支持美國總統川普的論點：「巴黎已經不再是巴黎」等。

儘管多次身陷爭議的風暴之中，Elizaveta Peskova仍拿出戰鬥民族的堅韌，自信回應負面聲浪：「我們這一代年輕人很樂於和西方國家對話、建立新關係。我們很期待和那些願意與俄羅斯友善合作的力量進行更密切的往來，但我們反對任何惡化緊張情勢的舉動。」

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

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