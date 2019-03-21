北韓發生規模2.8極淺地震「距核試地點僅1km」　3小時內連2起

▲ 第一起地震震央距離核試場僅1公里。（圖／南韓氣象廳官網，下同）

國際中心／編譯

南韓氣象廳指出，北韓今（21日）晨連續發生2起極淺地震。當地時間凌晨4時41分（台灣時間3時41分）左右，咸鏡北道吉州郡北北西方約45公里處（北緯41.31度，東經129.08度）發生規模2.8地震，距離2017年最近一次核試地點僅1公里遠，震源深度約10公里。接著在上午7時13分再度發生規模2.7地震，震央位於黃海南道甕津郡南南西方43公里外外海（北緯37.56度，東經125.20度），震源深度僅6公里。

根據《韓聯社》報導，氣象廳與南韓地質資源研究院共同分析結果指出，第一起地震為自然地震，也是誘發地震。誘發地震是人類長時間活動後，地殼發生變形而引發的自然地震。北韓展開核試以後，吉州郡附近便曾發生過幾次這類自然地震。

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▲ 第二起地震震源深度僅6公里。（圖／南韓氣象廳官網）

迄今為止，北韓在2006、2009、2013、2016年1月、2016年9月及2017年共進行6次被證實的核試驗；2017年9月3日核試地點即為吉州郡豐溪里核試場。平壤當局當時宣稱，繼2016年1月的核試後，再度成功引爆氫彈，且釋出的能量達到上次的近10倍，隨後更透過官媒展示其氫彈獨有的葫蘆形構造圖，引發國際社會緊張。

平壤當局2018年為展現棄核決心，在6月12日的新加坡「川金會」登場以前，5月下旬邀請美、中、英、俄、韓5國記者現場見證豐溪里核試場爆破，先後將2、3及4號坑道炸毀。但由於這場爆破秀未邀請專家到場，等於沒有達成「可驗證的」棄核。