泰國大選驚現10位「戴克辛」　候選人狂改名：這名比較好選





▲ 泰國大選將至，竟有10名候選人都叫戴克辛，與流亡前總理撞名 。（示意圖／翻攝APHR推特）

國際中心／綜合報導

泰國將於3月24日舉行國會大選，這是2011年至今，暌違8年再度舉辦的有效大選，面對新的總理即將誕生，泰國人民全都相當期待。不過仔細一看今年的選人名單，竟然有人跟流亡前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的名字「一模一樣」，而且叫這個名字的候選人還不只一個，而是整整多達10個！

根據「KZTV Action 10 News」網站報導，泰國選委會統計，今年大選中有多達10位男性候選人的名字叫戴克辛，與長期流亡海外的前總理名字相同，另外也有5名女候選人叫做盈拉（Yinglak Shinawatra），與戴克辛一同流亡在外的妹妹相同。

這些同名候選人當然不是一出生就剛好都叫做「戴克辛」或「盈拉」，而是為了吸引更多選票，才會專程改名，希望能藉由這樣「自帶光環」的名字來提升自己的知名度。

「為泰黨」候選人的一位「戴克辛」就透露，自己本來是一名學校老師，決定要參選後，為了要吸引選民的注意，讓自己的名字變得好記又有特色，於是特別改了跟前總理一模一樣的名字，期待自己能像戴克辛一樣深受民眾喜愛，「我也知道改名並不代表就能勝選，自己還是要付出更多的努力，繼續走訪大街小巷拜票，並努力為選民服務才行。」

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▲ 為了吸引人氣，10名候選人將名字改成與泰國前總理戴克辛相同。（圖／路透）

雖然戴克辛早在2006年就因為軍事政變而流亡海外，但民眾對於他的熱愛與尊敬卻沒有因此減少，反而隨著一天天對他的思念而增加，許多民眾受訪時就提到，「我真的每天每分每秒都在想他，現在只希望戴克辛能回來。」、「不管外界是怎麼評價戴克辛的，這麼多年來，我依然喜歡他，也不會改變。」

正是因為民眾對於戴克辛兄妹的長情，今年的候選人們才會紛紛改名，希望能透過與前總理一樣的名字，得到民眾的關注與共鳴。泰國國立法政大學一名政治系教授就分析，「人們對戴克辛的喜愛之所以如此深切，最主要就是他為鄉村的利益與經濟付出了許多，也帶給了鄉村民眾不少信心。戴克辛雖然人不在泰國，但他對泰國政壇仍舊有著重要的影響力。」

▼泰國民眾相當喜愛前總理戴克辛與妹妹盈拉。（圖／視覺中國）