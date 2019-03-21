比女生還甜！　16歲美少年與親姐同框...網驚：根本姐妹！

▲ 井手上漠與姐姐井手上暖乃都長相甜美，讓網友驚呼，「像是姐妹一樣！」（圖／翻攝自instagram／baaaakuuuu）

國際中心／綜合報導

日本知名時尚雜誌 《Junon》從1988年開始，每一年都會舉辦 「JUNON SUPER BOY」美男子選拔，只要年齡介於13至22歲之間的男性，就能報名參加。去年在一群選手中，就有位16歲的「超正美少年」井手上漠意外爆紅，像是女孩子般的外貌與造型讓他一曝光就獲得超高話題，即便最終沒有得名，賽後不但有20多間經紀公司主動向他遞名片，各大綜藝節目更是爭相邀約他擔任嘉賓。

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▲ 井手上漠五官精緻，就像洋娃娃一樣漂亮 。（圖／翻攝自instagram／baaaakuuuu）

來自島根縣的井手上漠有著像是洋娃娃般精緻、漂亮的五官和超小臉蛋，他日前參加「JUNON SUPER BOY」選拔，從1萬6293人中脫穎而出，進入決賽，最後雖然遺憾落敗，卻反而在網路上爆紅。





▲ 井手上漠參加美男子選拔落選，卻反而因為女孩子般的外貌爆紅。（圖／翻攝自instagram／baaaakuuuu）

近日，井手上漠在日本綜藝節目《行列のできる法律相談所》就特別公開了自己日常生活，在學校擔任網球社的球經的他，對於皮膚的管理相當有一套，每次在球場上都會穿上運動外套，戴上漁夫帽來防曬，用心程度讓許多女生都佩服不已。

除此之外，節目也首次曝光了井手上漠與相差1歲的姐姐井手上暖乃的合照，只見都有著甜美長相的2人，一起對著鏡頭，做出可愛的表情，讓網友紛紛驚呼「2人根本像是姊妹而不是姊弟」、「漠君已經非常可愛了，沒想到姐姐也是一位美少女！一家人基因真的好好啊！」、「我是男生，但我看完好像戀愛了……」

▲ 井手上漠與姐姐井手上暖乃的合照。（圖／翻攝自instagram／baaaakuuuu）

井手上漠透露，其實從小就覺得自己與其他男孩不同，比起打球更喜歡玩娃娃，曾經努力想嘗試融入男孩子的生活，但依舊覺得非常辛苦。當時母親鼓勵他，「做自己就好了」，再加上身邊親友們的支持，讓他決定勇敢地依照自己想要的方式生活。