年薪120萬起跳！型男富豪徵助理「環遊世界」　年滿18歲就考慮

▲ 根據里普瑞的IG，他目前的月收入至少約12萬澳幣。（圖／翻攝自IG／matthewlepre，下同）

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨26歲富豪里普瑞（Matthew Lepre）白手起家，靠著電商生意致富，但令人關注的是，他現在誠徵一名負責協助處理世界各國業務的私人助理，不但可以跟著他環遊世界，吃住花費額外補助，基本年薪高達5.2萬澳幣（約新台幣120萬元）。他提到，應徵者只要年滿18歲，且願意努力上班工作，就連大學畢業生或是學生都可以列入考慮，「我的理念就是努力工作，也要盡情玩樂。」

澳洲新聞網報導，里普瑞在大學輟學6個月後就創立自己的公司，也讓他從此過著在世界各地工作的生活，目前月收入12萬澳幣（約新台幣269萬元）起跳。

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「有很多人跟我聯繫，想知道他們要怎麼樣才能過上夢想般的生活。現在，我需要找一個幫手了」，里普瑞提到，他目前想要找一個組織管理能力強、注重細節的助理，協助安排行程，瞭解社交媒體管道，可同時處理多項任務等，「邊工作、邊旅行讓我可以過上我理想中的生活，我現在也想要給其他人同樣的機會，跟我一起工作。」

這份職缺可讓應徵者前往世界各國體驗文化，據瞭解，目前已排定的行程包括西班牙、希臘、克羅埃西亞、美國佛州邁阿密等。里普瑞指出，應徵者的護照有效期必須至少為12個月，只要年滿18歲，就連大學畢業生或是學生都可以列入考慮，「畢竟我沒有大學畢業。」

事實上，里普瑞考上了墨爾本大學牙醫系，但他並沒有繼續完成學業的想法，最終決定輟學返回雪梨，靠著身兼3份工作來幫助媽媽。但就在這段期間，他在某次研討會中認識一名商業人士，在接觸並學習所有創業相關知識後，從此成功開啟他的電子商務王國。

「我熱愛我的工作，我喜歡去探索新的地方」，里普瑞表示，「儘管我每天的工作量很大，但我的理念就是努力工作，也要盡情玩樂。」