庭院放滿恐龍！加州「摩登原始人屋」被市府怒告　當地人：視覺傷害

▲ 當地人以「視覺傷害」來形容這些設施。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國加州有個「摩登原始人屋」（Flintstone House）的房子，外型彎曲奇特，極具卡通色彩，庭院甚至有高大的恐龍模型。但如今，希爾斯伯勒市府（Hillsborough）向法院提出訴訟，以「未經許可」和「妨害公眾利益」為由，要求屋主移除「刺眼」且「不符合社區標準」的景觀設施。

這間屋子早在1976年建造落成，內有3間臥房，特別的是，這間橘色屋子並沒有方形格局的房間，到處都是彎曲線條，前後各有一個庭院。其中，後院更擺著恐龍等高大模型。

事實上，這間「摩登原始人屋」的主人正是知名華裔灣區企業家方李邦琴。但根據當地人的說法，在她2017年買下這棟房子後，她便開始大肆改造，不但在靠近280公路一側增設多個恐龍模型，更訂製摩登原始人卡通主角口頭禪「呀吧嗒吧嘟」（Yabba-Dabba-Doo）的大型彩繪字體看板，另設置新的台階與防護牆等。

根據起訴書，這些設施沒有進行必要規畫審查和建築許可，希爾斯伯勒市府更用「高能見度的醜東西」（Highly Visible Eyesore）來形容這棟房子。官方紀錄顯示，方李邦琴去年曾出席法院聽證會，當時被判處200美元罰金（約新台幣6200元），且市府要求她在2018年12月5日前拆除未經許可的設施。

儘管方李邦琴已在去年12月繳交罰金，但她至今未移除這些設施。她與她的孫兒都認為，這些美麗的恐龍「讓每個人都露出微笑」，應該要繼續存在。外傳她已聘請知名律師阿利奧托（Angela Alioto）來幫助她。

方李邦琴提到，她迄今收到許多支持者的回應，「這讓我意識到，我不是唯一一個為了這個房子而戰的人，這是真正的美國記憶，可以讓人們露出微笑。」