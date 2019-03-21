20年後重逢初戀情人！他們決定步入紅毯「回14歲相遇地度蜜月」

▲過了20年，雙方都還是惦記著舊愛。非當事者。（示意圖／翻攝自pixabay）



國際中心／綜合報導

英國一對情侶在14歲時曾相愛，但因故這段戀情只維持了2年便告吹，直到2014年瑪麗亞（Maria Roberts）偶然在臉書找到舊愛克里斯（Chris Atkinson）的帳號，兩人迅速又點燃愛火。這一次，他們決定攜手步入禮堂，再續這段跨越近20年未完結的緣分。

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▲兩人第一次相愛是在14歲。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



據《太陽報》報導，瑪麗亞14歲和家人到德文郡（Devon）度假時，認識了同為14歲的克里斯，雙方交換聯絡資訊後，就開始了這段遠距離戀情，雖然2年多都有保持書信往來，但16歲那年，兩人忙於課業便漸漸疏遠。瑪麗亞表示，「我忘記我們是怎樣淡掉的，我也慢慢對再次見面不抱期望。」

後來瑪麗亞成為了髮型師，還育有一對兒女，但始終沒忘記那段美好的初戀，一直在各個社群網站上搜尋克里斯名字，卻都找不到對方。而克里斯則是成為了一名司機，和5名子女生活在一起。

直到2014年，瑪麗亞終於在臉書找到克里斯的帳號，當下就立刻私訊對方，才知道原來克里斯也從沒忘記過她，於是相認後便決定要約出來敘舊。

瑪麗亞透露，「重逢那刻感覺好不真實！」她發現對方和14歲的模樣沒太大差別，依舊是她當年癡迷的那個小男孩，只是變得更高大、更強壯。最終，兩人在2016年都恢復了單身，同年7月便舉辦婚禮成為夫妻，還到第一次相遇的德文郡共度蜜月，瑪麗亞認為「那趟旅程改變了我們的一生，真愛絕對經得起時間的考驗。」

▼雖然他們長大後都曾各自有過婚姻，但最後仍選擇了彼此。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

