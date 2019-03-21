又熱又餓凍未條？　6愛犬突抓狂「活活咬死」75歲老阿嬤

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狗狗是人類最忠心的朋友，但有時也會成為恐怖兇手！泰國日前發生一起愛犬咬死主人的悲劇，疑似因為天氣太熱又飢渴，一名高齡75歲的阿嬤被家中6隻發狂的狗狗活活咬死，恐怖行徑令附近居民都不敢置信。

▲75歲老阿嬤渾身都是撕裂傷。（圖／翻攝自YouTube／สํานักข่าวไทย TNAMCOT）

據泰國《สํานักข่าวไทย TNAMCOT》報導，該起悲劇發生在泰國暖武里府邦博通縣（Amphoe Bang Bua Thong），受害的75歲老阿嬤平時與女兒、女婿和孫子同住，家中養了6隻愛犬，平時人狗的感情相當好，卻怎麼也沒想到自己的愛犬居然會兇性大發。19日獨自在家的老阿嬤，把家中所有狗狗從籠子裡放出來，結果疑似因天氣太熱，加上狗狗們可能太過飢餓，竟突然發狂般一擁而上，朝老阿嬤身上瘋狂撕咬，年邁的她當場被活活咬死。

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▲警方目前仍在調查中。（圖／翻攝自YouTube／สํานักข่าวไทย TNAMCOT）

消息一出，附近居民既震驚又難過，無法相信老阿嬤竟命喪愛犬口下，目前警方已深入調查、釐清相關事宜。當地媒體警告，即便家犬平時溫馴，事實上仍帶有兇性，飼主接觸時仍要注意安全，以免再有類似悲劇發生。