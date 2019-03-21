維州奪命大巴2死54傷！　來自香港40歲司機遭控「過失殺人」

▲ 維吉尼亞州巴士翻覆，車上一共有57人。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國維吉尼亞州一輛大巴19日清晨5時22分左右翻覆，至少造成2人死亡、54人受傷。40歲的周姓駕駛（Yui Man Chow，音譯）被控過失殺人。他已被確認為香港移民，目前居住在紐約史丹頓島（Staten Island），鄰居說他「人品非常好」。事發後，37歲的男性乘客Su Feng Xu當場身亡，另一名81歲的女性乘客Janetta Cumberbatch數小時後在醫院內不治。

▼ 一名男性乘客當場身亡，另一名女性乘客則在醫院不治。（圖／達志影像／美聯社）



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該輛長途旅遊巴士從佛州出發，預計前往紐約，但在馬里蘭州喬治王子郡（Prince George's County）95號州際公路的45號出口下交流道時，衝出匝道。連同司機在內，車上一共有57人，乘客多為華人，而傷者中有許多名兒童，不過司機本人毫髮無傷。

警方指出，超速很可能是造成意外的原因。一名生還的非裔女子貝瑞（Monique Berry）憶述，巴士「像雲霄飛車一樣翻轉」，然後「轉了5、6次」。另一名乘客多勒摩爾（Shivon Dollar-Moore）則說，「感謝上帝我還活著。我受傷了、很害怕，我以前從未發生意外。」據悉，出事的巴士屬於Tao's Travel公司，該公司在麻州註冊，過去沒有發生過事故。