咒澳洲人「躺棺材」土耳其總統挨轟　澳總理：非常反感

▲ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城兩座清真寺15日發生槍擊，50人中彈身亡，消息震驚穆斯林世界。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）出席一場地方選舉集會時，卻重播澳洲籍槍手塔朗特（Brenton Tarrant）行兇的影片。他還說，任何反穆斯林的澳洲人如果前往土耳其，就會像他們的祖父輩在加里波利（Gallipoli）之戰一樣「躺在棺材被送回家」，此言立即引發外界譁然。

塔蘭特15日在臉書直播屠殺過程，也上傳了一份長篇宣言，其中威脅將土耳其人「趕出歐洲大陸」、讓伊斯坦堡「再次歸基督徒所有」。艾爾段在競選中利用了這份宣言內容，來煽動選民情緒，更特別指出加里波利之戰。

▼ 基督城的兩座清真寺遭到掃射，許多正在祈禱的穆斯林當場中彈。（圖／達志影像／美聯社）



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第一次世界大戰時，超過8000名澳洲士兵在1915年4月25日的加里波利戰役身亡。澳洲和紐西蘭對於該戰役相當感傷，更將4月25日定為澳紐聯軍紀念日（Anzac Day），這一天，許多澳洲和紐西蘭人會前往土耳其參加紀念活動。

對於艾爾段把槍擊案當作競選素材，國際社會立即反彈。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）譴責道，「對於土耳其總統艾爾段發表的評論，我認為對澳洲人來說非常反感，而且在這個非常敏感的環境中也相當魯莽。」

對此，艾爾段的一名幕僚趕緊滅火說，總統的一席話是被「斷章取義」了，「他回應的是那位殺了50位無辜穆斯林的恐怖份子的那份所謂的『宣言』。土耳其向來對於聯軍紀念日的訪客來說，是非常歡迎、親切的地主。」