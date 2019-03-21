哈利王子將迎寶寶！　賭盤看好「名叫黛安娜、周六晚間出生」

▲ 哈利王子與梅根即將迎接寶寶。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國哈利王子與王妃梅根將在今年春天迎接第一個寶寶，梅根證實會在4月或5月生產，但並沒有公布孩子的性別或名字。英國多家博彩公司已開出各類賭盤，其中對於這位王室新成員的名字，最多人猜的男生名是亞瑟（Arthur），女生名則是哈利亡母的名字戴安娜（Diana）。

據《每日快報》報導，立博（Ladbrokes）博彩公司的資料顯示，戴安娜是1賠6；維多利亞（Victoria）1賠8；亞伯特（Albert）、艾莉絲（Alice）、菲利浦（Phillip）均是1賠12，而亞瑟（Arthur）、伊莉莎白（Elizabeth）、詹姆士（James）、瑪莉（Mary ）以及亞歷山大（Alexander）均為1賠16。

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▲▼ 哈利與梅根將為英國王室增添新成員。（圖／達志影像／美聯社）



立博公司表示，許多人也猜測，這位寶寶將在星期六晚間出生，而「名叫黛安娜的孩子在星期六晚間出生」的情況為1賠125。另一家博彩公司必發（Betfair）盤口中，大多數人賭孩子是男生，但名字方面也是以戴安娜最為熱門。

哈利與梅根去年5月19日在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行婚禮，兩人2016年相識、2017年訂婚，婚後積極走訪大英國協。自從梅根開始出席王室任務後，服裝行頭便成為焦點，如同凱特的「凱特效應」（Kate Effect），掀起時尚旋風「梅根效應」（Meghan Effect）。哈利與梅根在孩子出生後，預計搬進王室家族溫莎莊園的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），享受小家庭的時光。