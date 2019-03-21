偷電纜扯斷鋼索！兩賊被電梯壓成肉餅　警抬遺體嚇到：骨頭全碎了

▲警方協助抬出被壓成肉餅的遺體。（圖／翻攝自Live Report）

國際中心／綜合報導

南非豪登省約翰尼斯堡（Johannesburg）一棟商業大樓本月16日遭竊，一群竊賊摸黑潛入大樓並打開電梯井，正要把電纜剪斷拉走時，卻不小心扯斷鋼索，其中兩名小偷來不及逃跑，當場被墜落的電梯壓成肉餅慘死。

根據南非媒體《Live Report》報導，事發的商業大樓因為正在進行修建工程，晚上幾乎沒有保全或警衛看守，一群竊賊見狀決定半夜偷偷潛入工地，偷取值錢的東西變賣。

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▲兩賊「跟團」去偷電纜，卻被電梯壓死。（示意圖／取自免費圖庫pxhere，與本文事發地點的電梯無關）

16日當晚一群人進入大樓裡，並打開電梯井想把電纜剪斷，當時電梯被固定在上方樓層，沒想到就在即將得手的時候，有人不小心扯斷鋼索，大家嚇得各自逃竄，但有兩名竊賊來不及躲開，當場被墜落的電梯壓死。

其中一名幸運活下來的小偷返家後仍心有餘悸，於是私底下聯絡死者的家屬，並將整件事說出來。家屬們一聽趕忙打電話報案，警方前往大樓察看，果然發現已經死亡的26歲和39歲竊賊，「他們連骨頭都被壓碎了，遺體幾乎是扁的，看起來很恐怖。」而詳細的案發細節，當地警方目前仍在調查當中。