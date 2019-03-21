機上廁所伸舌「忘情狂舔」馬桶座！　她噁翻眾人自豪：我紅了

▲這女的狂舔機上廁所裡的馬桶座。（圖／翻攝自推特／GODBODY）

國際中心／綜合報導

飛機上的廁所不知道被多少人用過，儘管都有定時接受清理，但仍不能保證一定乾淨。推特用戶「Grimiestt」日前po出一個影片，片中她在坐機艙內廁所地板上，隨後伸出舌頭就開始狂舔馬桶座，而這樣的舉動竟只是為了博取大家關注；事後還有一篇疑似是本人的回應，「真沒想到舔馬桶這件事能在推特上讓我變有名」，誇張行徑讓許多網友看了紛紛搖頭。

根據外媒報導，「Grimiestt」是一名居住在美國紐約布魯克林的性工作者，她日前在推特帳號上，po出了自己坐在機上廁所裡，用舌頭狂舔「馬桶座」的影片，影片中的她似乎很享受做出這樣的行為，不僅邊舔邊向鏡頭拋媚眼，最後還露出滿意的微笑，上頭還有著「因為我就是如此令人噁心，所以我舔飛機廁所」的字幕。

而「Grimiestt」在發文時，還為影片加上了標題，「我舔過很多的廁所，但這是第一次舔完後我的舌頭變得麻木」。據悉，這個影片已經被分享超過7400次，觀看次數超過一百萬人次，但大多數網友對這個影片表示懷疑和厭惡，而她的推特帳號也在隨後關閉，目前處於鎖定狀態。

許多網友看完影片後留言，有人表示「很擔心你的身體問題」、「你的舌頭會麻木是因為你剛剛同時感染了1200種細菌…」；不過也有人至今不敢相信自己看了甚麼，「有時候無法相信在網路上看到甚麼，我想今天這樣已經足夠了…」、「這到底是甚麼東西！」