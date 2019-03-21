聯準會大改態度「今年不升息」　美股一度翻紅...收盤仍跌多

▲聯準會宣布今年不升息，但美股仍跌多。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）在當地時間20日宣布，維持利率水準不變，今年內也不會有再升息的規劃，預計明年才會升息。外媒分析，此舉顯示聯準會預期美國的經濟成長將趨緩。消息宣布之後，美國華爾街股市一度翻紅，但終場三大指數仍跌多漲少。

在為期兩天的政策會議結束後，聯準會在20日一致表決通過，維持基準利率在2.25%到2.5%的水準不變，並計劃9月結束縮表。路透社報導，聯準會對於升息的態度有大轉變，宣布到2021年只會升息一次，Fed的決策者認為，不再有必要將利率調升至「限制性」水平。

去年9月，聯準會官員預測2019年將會升息3次。目前預計到了2020年，利率就會達到2.6%的巔峰值，比起聯邦基金利率的歷史平均水平低了大約1%，也顯示表明美國經濟進入了一個更低迷的時代。

聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）在記者會上提到，接下來可能還需要一段時間，才能看到就業市場或是通膨的前景改變其政策，因此Fed的決策者在調整利率之前，將會保持耐心。



聯準會的鴿派態度一度帶動美股三大指數上漲，但收盤仍以下跌居多。道瓊工業指數下跌141.71點或0.55%，收25745.67點；標準普爾500指數下跌8.34點或0.29%，收在2824.23點；納斯達克指數則小漲5.02點或0.07%，收7728.97點。



科技股則受到受資金影響，幾乎都呈上漲趨勢，Facebook漲了2.4%，Google母公司Alphabet及電商龍頭亞馬遜皆上漲約2%，蘋果公司漲近1%。另外，由於Imperial Capital上調了對Netflix的評估，Netflix股價大漲近5%。