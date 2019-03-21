2019全球幸福報告出爐了　台灣第25「東亞最幸福」！

▲台灣在2019全球幸福報告中排名25，比去年進步一個名次 。（圖／記者湯興漢攝）



國際中心／綜合報導

你幸福嗎？每年3月20日是「國際幸福日」，聯合國於今日公布2019《全球幸福報告》（World Happiness Report），北歐芬蘭再度蟬聯全球最幸福國家，丹麥、挪威則緊追其後。台灣在全球156個國家地區中排名第25，遠超日本、南韓、新加坡等東亞鄰國。

聯合國「可持續發展網路」（SDSN）以自由、預期壽命、社會支持、信任與政府腐敗、人均GDP等指標，評比各國的幸福程度，也是自2012年以來第七次公布年度調查報告。

今年全球最幸福國家仍由北歐獨占鰲頭，第4至第10名分別為冰島、荷蘭、瑞士、瑞典、紐西蘭、加拿大和奧地利。在東亞方面，排名第25的台灣，比新加坡、泰國、南韓、日本、香港和中國等鄰近國家地區都還要高。

至於最不幸福國家，前10名大多分布在撒拉哈以南非洲或中東地區，分別為南蘇丹、中非、阿富汗、坦尚尼亞、盧安達、葉門、馬拉威、敘利亞、波札那，以及加樂比海的海地。

2019全球幸福排行榜前30名：

1／芬蘭

2／丹麥

3／挪威

4／冰島

5／荷蘭

6／瑞士

7／瑞典

8／紐西蘭

9／加拿大

10／奧地利

11／澳洲

12／哥斯大黎加

13／以色列

14／盧森堡

15／英國

16／愛爾蘭

17／德國

18／比利時

19／美國

20／捷克

21／阿拉伯聯合大公國

22／馬爾他共和國

23／墨西哥

24／法國

25／台灣

26／智利

27／瓜地馬拉

28／沙烏地阿拉伯

29／卡達

30／西班牙

▼聯合國公佈2019全球幸福報告。（圖／翻攝worldhappiness網站）



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