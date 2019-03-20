狂匪埋伏「核燃料車隊」…槍戰掃射武裝警　毒梟玩命劫核電廠？

▲在里約熱內盧執行掃毒任務的武裝特警。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合外電報導

真實毒梟比電影還狂嗎？巴西一支滿載鈾燃料棒的核電廠補給車隊，19日準備向位於里約熱內盧州沿海的「安格拉核電廠」輸送核燃料時，在高速公路遭毒梟集團的埋伏。負責護送燃料棒的武裝特警與匪徒爆發激烈槍戰，雖然未釀成死傷，核燃料車隊最終也平安抵達發電廠，但「核燃料槍戰」的戲劇化情節，仍引發外界一片譁然。

綜合當地媒體報導，當地時間3月19日清晨拂曉，負責提煉濃縮鈾核燃料的「巴西工業原能公司」（INB）從里約西北方100公里的雷森迪市（Resende）工廠派出運輸車隊，準備向位於里約西方130公里處沿海的「安格拉核能發電廠」（Angra）補充發電用燃料棒。

核燃料分別由多輛卡車裝載，由於車隊裝載貨物屬於高危險性物品，因此沿途都有巴西聯邦公路巡警負責開道和護衛。當地時間19日中午左右，車隊剛通過距離核電廠30公里的弗拉德鎮（Frade）地區，突然遭到人數不明的匪徒，持步槍和手槍開火攻擊。

武裝巡警雖然立即回擊，但為確保核燃料安全而沒有深入緝兇，車隊繼續朝目標前進；匪徒與殿後警力交火後，似乎也自知火力不如，自行撤退離開。攻擊事件後20分鐘，核燃料運補車隊如期抵達安格拉核電廠，後續並未再出現攻擊或騷擾事故。

巴西公路巡警表示，「戒護警力照原訂計畫行動，沒有任何人受傷，也沒有人被捕。不過匪徒在現場留下一個裝有12發9mm子彈的彈匣，被當作證物帶回。」

公路巡警發言人黑利歐（José Hélio）表示，「很遺憾，弗拉德地區的武裝匪徒就是這麼猖狂，類似事件其實不算罕見。他們不止對公路巡警開槍，只要他們看到警車通過這裡就會開火。如此風光明媚的地方，正漸漸淪為危險地帶。」

據悉，朝核燃料開火的匪徒疑似隸屬於當地毒梟集團，但目前尚無證明毒梟是否真的打算搶劫鈾燃料。負責營運核電廠的「Eletronuclear」公司認為，車隊只是碰巧捲入當地幫派之間的火拼，攻擊事件純屬巧合，並非刻意針對核燃料車隊。

Eletronuclear發言人阿爾維斯（Marco Antonio Alves）向英國《衛報》表示，近年來弗拉德鎮地區出現許多從里約流竄而來的「武裝浪人」，漸漸成為幫派份子爭奪地盤的地點，其中包括惡名昭彰的「紅色命令」（Comando Vermelho）幫，同時也有不少亡命之徒藏匿，造成不少犯罪問題。

巴西工業原能公司則表示，雖然此次事件驚險，但未使用的燃料棒十分穩定，並不會造成輻射風險。

安格拉核電廠是巴西唯一一座核能發電廠，興建於1971年，其中「安格拉一號」反應爐於1985年竣工啟用，「安格拉二號」反應爐則於2001年啟用，而第三座反應爐目前則還在興建中。由於巴西盛產鈾礦，這座發電廠曾是60至80年代軍政府獨裁時代的建設重點，也是巴西核武計畫的一環。

▼ 巴西安格拉核電廠。（圖／路透社）



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