Dyson最新無線吸塵器V11曝光！ LCD螢幕更好操作，還能顯示可用時間

▲Dyson V11在日本搶先曝光。（圖／翻攝Dyson日本官網，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

Dyson今（3／20）在日本搶先全球發表旗下最新款V11無線吸塵器，與前代設計最大不同，便是在機尾新增LCD螢幕，可以顯示並切換3種使用模式，還能告知目前電池還能用多久，讓使用者更好操作判斷，且能夠偵測地板阻力，自動調整吸力，此項功能有助於有效延長電池的使用長度。

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▲最新V11強調可偵測地板阻力，自動調整吸力強弱。

原預計在3／21在美國舉行的V11全球發表會，日本卻在3／20搶先對外正式曝光，新款Ｖ11的機身與前代V10相同，以直線的設計維持氣流路徑，最長使用時間也達到60分鐘，電池科技在短時間難以有新的突破，Dyson V11就先以使用方式與應用著手。

▲提供節能、自動與強力3種模式，可透過螢幕下方按鍵直接切換，讓使用者更方便使用。

▲機尾有LCD的螢幕與操作單鍵，在昏暗燈光下都能看得清楚。

新增LCD螢幕顯示目前吸力模式與電池電量，讓使用者更能精細的估算剩下的使用時間，透過螢幕下方單一按鍵，還可選擇節能、自動、強力3種模式，切換到「自動」模式下，機身會透過吸地阻力來判定是否需要增加吸力強度，避免在一般不需強力模式就能清潔的硬地板材質，使用者仍以MAX模式使用，導致電力與電池的損耗。

除此之外，LCD螢幕也會通知阻塞、清理濾網等機身需要處理的小狀況。

▲日本版甚至還能偵測剩下幾分鐘電力，機身異常也會以圖示告知，讓使用者知道並簡單處理。

此外V11比上代增加25％的吸力，但因加上LCD螢幕的重量，整體重量也比V10要重，日本定價依包裝不同，從75,600元日幣至101,520元日幣不等，折合台幣約20,800元至27,900元，台灣則預計在4／11上市。