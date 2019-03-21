古文明遺跡？火星上驚見清晰「人形雕像」！

▲火星上發現的人形雕像，可以清楚看出它有伸長的手臂、結實的胸膛、以及「破碎的腿」。(圖／Goggle Earth)

國際中心／綜合報導

眼力超敏銳的「外星人搜索者」一直緊盯著火星。自從15年前火星探測器「機會號」(Opportunity)登陸火星後，他們就不斷在火星上有新發現。從佛像到金字塔，無奇不有。

如今他們宣稱又有驚人發現。他們仔細檢查「機會號」傳回來的照片後，驚見在火星的一處隕石撞擊坑斜坡上，躺著一具暗黑物體。「搜索者」相信，這是一具人形雕像。還特別點出它有伸長的手臂、結實的胸膛、以及「破碎的腿」。

一名網友在YouTube上留言說：「它看起來就是一座雕像無誤。火星上就是有這麼多的奇形怪石。有時候，人們必須承認，有些岩石可能真的是古代文明的遺跡。」

另一位陰謀者寫道：「雕像的頭看起來有點像埃及人。火星之前很可能是另一個地球。」 也有網友語出驚人的說：「 這個輪廓甚至可能是一具屍體。」

本月初，科學家在火星上發現了一個古老的地下湖泊系統。越來越多的證據顯示，火星之前表面和地下都有水，為生命存在創造了極好的條件。水是支持「外星人曾在火星建立古文明」這套理論的重要關鍵，也是科學家一直在努力挖掘證據的目標。

今天的火星表面基本上乾燥和荒涼的。但「歐洲太空總署」(European Space Agency)的「火星特快車任務」(Mars Express)收集到的資料顯示，火星並非一直都是這樣。正如電腦模式之前所預測的，科學家如今已經發現了一個地下水系統的位置。