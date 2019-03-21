曾挑戰普丁選總統 AV「性愛女王」操勞過度 緊急送醫

▲AV「性愛女王」芭克可娃在IG上擁有超過140萬粉絲。(圖／翻攝自IG@Elena Berkova)

國際中心／綜合報導

一名被稱為「性愛女王」的AV女優，因為工作過勞陷入半昏迷狀態。目前已被緊急送院彷救治。

34歲的芭克可娃(Elena Berkova)原是俄羅斯著名模特兒、電視節目主持人、歌手。後來她她參加了一個類似《愛之島》(Love Island) 的實境秀節目後，讓她一砲而紅。之後她更投身成人電影行業，名氣更加響亮。

俄羅斯《星星報》(StarHit) 引述消息人士的話說，芭克可娃是因為工作繁重加上一直在節食，讓她精疲力竭，最後昏倒在家裡。所幸友人發現得早，把她緊急送院、吊點滴。但她已經疲累得說不出話來。

2008年她演出了一部同名電影《芭克可娃：性愛女王》(Elena Berkova: The Queen of Sex)，之後，「性愛女王」變成了她的外號。她還參加了2018年的俄羅斯總統大選，挑戰普丁，政見是對性騷擾者判處死刑、以及在小學推行強制的性教育。

參選總統失利後，剛剛跟第5任丈夫離婚的她， 如今又宣布要參選莫曼斯克州(Murmansk)的州長。芭克可娃目前在Instagram上擁有超過140萬名粉絲。