楊丞琳單穿襪子出門？　照騙被誇180、瘦到剩骨頭

▲楊丞琳最新#ootd被誇是「照騙」，拍出180公分身高。（圖／翻攝楊丞琳IG）



記者張妤瑄／台北報導

楊丞琳有固定上傳#ootd的習慣，讓大家瞧瞧她的漂亮今日穿搭，最近她PO出外套不穿好造型，內搭一件肩膀鏤空上衣露出來，被粉絲捧上天，留言表示「瘦到剩骨頭」，且還拍出身高180公分的效果，讚賞掌鏡人「拍照騙」功力。

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▲楊丞琳今日份#ootd，還喜歡嗎？（圖／翻攝楊丞琳IG）



這回大明星的穿搭除了露出漂亮鎖骨之外，也有許多眼尖的人注意到腳上那雙看似「單穿襪子」的Stella McCartney襪套靴，紛紛讚賞「鞋子漂亮」。

這雙佈滿Stella McCartney字樣的「襪子」，前不久楊丞琳單拍上傳時大讚「很好穿」，果不其然相隔一個多月穿出門，除了穿的人誇好穿之外，看的人也讚好看。

▲楊丞琳曾讚腳上那雙Stella McCartney襪靴很好穿。（圖／翻攝楊丞琳IG）



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楊丞琳也公開穿搭行頭，一身高低單價品牌展現出混搭功力，性感的上衣其實出自平價品牌PAZZO，寬鬆的丹寧外套穿出潮流感，腰上背的是愛牌巴黎世家（BALENCIAGA）的Logo腰包，並用襪靴完美收尾，以此展現今日份又潮又美的楊丞琳。

▲楊丞琳用高平價品牌混搭出潮流感。（圖／翻攝楊丞琳IG）