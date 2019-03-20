紐約女產下6975公克巨嬰！或是該州史上最「大隻」

▲重達6975公克的哈珀，可能是紐約州史上最「大隻」的巨嬰。(圖／臉書@Joi Buckley)

國際中心／綜合報導

紐約一名孕婦日前產下一個重達15磅的重量級女嬰！

據報導， 住在紐約的巴克莉(Joi Buckley)周一(18日)在「阿諾․歐登醫學中心」(Arnot Odgen Medical Center)產下的女娃名哈珀(Harper)。體重達15.5磅(約6975公，換算約7公斤)，身長23.2吋(約58.9公分)。

院方指出，哈珀比一般嬰兒大上一倍，打破了院方紀錄。女嬰剛出生的體型已相當於一般半歲的娃娃。 紐約州衛生廳發言人表示，目前仍在翻查紀錄，以確定哈珀是否全州有史以來最「大隻」的初生嬰兒。

哈珀出生後，目前仍需留在醫院的「新生兒加護病房」內，以監測氧氣和血糖標準，暫時需要在氧氣機的幫助下呼吸，但醫生認為她很快就可以出院。

儘管巴克莉也擔心女兒的健康，但仍十分期待抱著她回家的那一天。她打趣的說，分娩時「就像跟被兩輛拖拉機輾過」一樣。她目前身體狀況良好，已經可以下床行走。

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▲巴克莉和老公抱著寶貝女兒的合影。(圖／翻攝自WETM網)