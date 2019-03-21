戒指戴對位置招好桃花　這幾指不能戴！　　

▲模特兒戴AHKAH春夏新款戒指顯得俏麗。（圖／品牌提供，以下同）

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戴戒指不僅是裝飾用，其實還暗藏佩戴位置的大學問，除了你我熟知左手無名指是留給婚戒的「神聖位置｣、戴小指頭防小人，其他位置還能彰顯個性，說不定還能招來好桃花呢！

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▲細緻的AHKAH戒指戴在大拇指仍顯優雅。

大拇指

喜歡將戒指戴在大拇指，是最有個性的選擇，也彰顯掌握權威，相當清楚自己的目標與方向，並會盡力實踐，具有領導者的風範。

食指

將戒指戴在食指上，不僅是顯眼的位置，也點出單身的狀態，但對於夢想有清楚的藍圖，勇於突破現狀向前邁進。

▲戒指戴在左手中指有訂婚之意。

中指

戒指戴在左右手的中指上，意義大不同。右手中指上的戒指搶眼，能增加異性緣開啟話題；左手中指在習俗中有訂婚的象徵，千萬別戴錯手了！

▲戴在左手無名指的AHKAH婚戒風格典雅。

無名指

左手無名指在中西方都是神聖的位置，專屬於夫妻倆的婚戒地盤，望一眼他或她的指間，就可知道是否名草或名花有主了。

小拇指

提到防小人，第一個念頭就是戴尾戒，不僅是防止職場上的小人，也暗示爛桃花不要靠近，戴著戒指有著警示自己與他人的作用。