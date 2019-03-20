文青咖啡猿田彥「花香草莓拿鐵」美翻惹　春意滿滿台灣與日本同步開賣

▲猿田彥春日飲品，與日本同步上市。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去年正式登台、在台灣排上一陣子朝聖隊伍的日本知名咖啡店「猿田彥」，趁著春意到來，推出季節飲品「花香草莓拿鐵」，除了美麗的奶泡花紋之外，並結合玫瑰、薰衣草、接骨木花、槿花風味，讓你喝出春意，另加碼芙蓉花與玫瑰磅蛋糕，點綴出充滿詩意的春日午後。

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▲猿田彥位於台中三井的門市，很有東京店的風格。

發跡於東京惠比壽的猿田彥珈琲，近期推出一系列「春日限定」新品，包括即日起與日本同步上市的「花香草莓拿鐵」與多款口味蛋糕，花香草莓拿鐵融合天然大馬士革玫瑰、薰衣草、接骨木花與槿花，特製而成春日花香醬料，加上手工熬煮新鮮草莓所調和成的風味拿鐵，不但有豐富花香，也能用口感感受春天。

▲芙蓉花磅蛋糕，單片售價80元，3月29日上市。

此外，以花香為主題的磅蛋糕也接連登場，其中「芙蓉花磅蛋糕」使用優雅香氣的芙蓉花，與蛋糕一同進行烘烤，伴隨著些許覆盆子，呈現出酸甜滋味；「玫瑰磅蛋糕」則加入伊朗玫瑰花瓣，讓每一口都有淡雅的玫瑰香氣，預計3／28台灣上市。