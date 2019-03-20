義大利總理堅簽一帶一路備忘錄　「無視美警告」將成G7第1國

▲ 義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）不顧美國反對，於當地時間19日承諾，義大利將成為七大工業國集團（G7）成員國中第一個加入中國「一帶一路」計畫的國家，也在他的執政聯盟內部引發疑慮。

《美聯社》報導，孔蒂對國會發表演說時表示，將在中國國家主席習近平到訪時，與其簽署基礎設施建設備忘錄，「一點也不會（in the least）」影響義大利在跨大西洋戰略聯盟的地位或與歐洲盟友的關係。

義國簽字將被視為替一帶一路背書；一名美國白宮官員警告，義大利不應加入中國這項「虛榮計畫」。事實上，歐洲各國政府2018年都在北京的論壇上表示拒絕簽署有關一帶一路的聯合聲明，指其融資及透明度不符國際標準。

在習近平21日出訪前夕，孔蒂19日首度就此對議員發表談話。他指出，備忘錄的細節經過各級政府長達數月的磋商而制定，強調其不具法律約束力，將使義大利進入一個龐大的市場。

孔蒂表示，「我們首先要重新平衡目前對我國不利的貿易；我們對中國的出口遠遠低於其他歐洲國家。基礎設施將重新定義商業交通路線。我們將擁有新的機場、新的貿易走廊，這必將促進我國經濟增長。我們不想錯失任何機會。」

義大利國會反對黨對此抨擊，該協議可能成為中國破壞義大利工業的特洛伊木馬；也有人擔心，備忘錄內容可能包括5G設備。

聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）上周則表示，支持這份備忘錄的前提是其不會損害義大利與合作夥伴間的關係，「如果它能為義大利企業找到出口，那就太好了；唯一的顧慮是國家安全、掌握多少義大利的數據，以及能源。我不希望有人在世界的另一端突然醒來，然後把開關關掉。中國想投資鐵路和港口沒問題，但重要的是控制權仍應掌握在義大利手中。」

目前在中國人民大學擔任研究員的中國問題專家佛朗西（Francesco Sisci）表示，與中國簽署備忘錄的最大問題在於，義大利沒有事先通知盟友，缺乏專業精神和政治知識，「無論達成什麽樣的協議，他們都應先和美國及歐洲對話，達成共識後再與中國對話。義大利是北大西洋公約組織的一員，也是歐盟的一員、使用相同的貨幣，怎麽能夠不和盟友溝通呢？這太瘋狂了。」