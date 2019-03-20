大馬「天體培訓營」　104名裸女「迎風挺奶」奔放大草原

▲吉隆坡某美容公司竟在渡假村大喇喇舉辦天體培訓營，畫面中可見裸體女子在草原上成群嬉戲。（圖／翻攝自佳禮論壇）

實習記者陳妙津／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一間美容公司到渡假村舉辦培訓營，不料卻有當地居民踢爆是「天體營」！當地居民爆料表示，參加的104名女員工都被要求脫光光，在光天化日之下裸體參加，現場還有其他男性員工，因此為受辱女學員感到委屈憤怒，希望議員能介入此案，避免類似傷風敗俗的事再發生。

據了解，該培訓營從17日起一連舉辦4天，地點位於武吉丁宜高原渡假村（Selesa Resort）。但當地民眾卻發現，19日晚間6點半時，女學員們竟紛紛在大草坪上直接脫光，全身赤裸地走來走去，還玩起遊戲，因為認為太過傷風敗俗，居門們向居委會主席劉先生爆料。

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▲▼吉隆坡某美容公司竟在渡假村大喇喇舉辦天體培訓營，畫面中可見裸體女子在草原上成群嬉戲。（圖／翻攝自佳禮論壇）

此事被劉先生投訴至馬來西亞《佳禮論壇》，原來去年同家公司也疑似到該渡假村舉辦「天體培訓營」，當時現場還有男性，居民們曾因此不滿報警，但學員們的父母因為擔心影響孩子未來出國讀書，紛紛來要求撤案，沒想到過了一年，渡假村又舉辦了同樣活動。

居委會表示，這種活動相當不尊重女生，主辦單位應該立刻停止，目前已經就此事聯繫彭州文冬國會議員、吉打里州議員，希望能以官方出手整頓，禁止該單位繼續舉辦有違善良風俗的活動。