每日漏水夠2000萬人用　 英國25年內水資源乾枯

▲人們每年消耗約9兆立方公尺的水，隨著全球人口的增長，水成為寶貴的資源。（圖／LibreStock）

國際中心／綜合報導

隨著地球暖化，不只北極熊的生活受到影響，加上全球人口暴增，以及人類的生活習慣不佳，英國環境署指出，未來25年內，英國將無水可用！英國政府指出，除了要解決民眾的不良習慣導致的漏水問題外，還得興建海水淡化廠來增加可使用的水資源。

綜合外媒報導，英國環保署署長詹姆斯.貝文爵士（Sir James Bevan）19日表示，氣候變化是造成英國水資源變化的最大原因，再加上英國目前人口為6700萬人，預計到2050年將增加至7500萬人，除了用水需求提高外，根據統計，由於漏水問題，平均每天流掉的水足夠滿足2000萬人的需要，因此如何改善漏水問題以及增加可使用的水資源，都是未來一大課題。

英國水務公司（Water UK）表示，公司將承諾於2050年內讓漏水比率減少5成。爵士也表示，未來英國國內將透過水管與運河將水運往缺水嚴重的地區。

全球為了因應水資源危機，不少國家已興建海水淡化廠，例如以色列、新加坡、澳洲、美國以及巴基斯坦，由於海水淡化需要大量資金，不少國家還是呼籲民眾必須節約用水，才能減緩水資源缺乏的速度。