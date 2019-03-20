SIHH 2019／高級製錶回歸複雜本位　異材質、繽紛色搶年輕目光

▲2019年SIHH錶展上有明顯趨勢，快一探究竟。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導、圖／各品牌提供

2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）是動盪不安的一年，除了Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）離開、BOVET 1822（播威1822）重返，還是RICHARD MILLE、Audemars Piguet（愛彼，AP）的最後一年。最震撼的，莫過於明年（2020年）將與巴塞爾鐘錶展（Baselworld）接連舉辦。

在這過渡期，各家品牌仍端出最吸睛之作，不如2018年主打下修價格的親民化錶款，提升高級複雜功能錶款比例，重申並站穩品牌定位。當然也不忘持續吸引千禧世代目光，紛紛採用全新材質、亮眼色調，在社群媒體上能迅速成為焦點。

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▲積家超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕錶，成為2019年SIHH最複雜錶款。

1.回歸複雜本位

停止了2018年的「下凡」動作，許多品牌開始回頭爭奪「複雜之王」的寶座，最鮮明的例子，就屬Jaeger-LeCoultre（積家），揮別運動風的Polaris系列，推出集球體陀飛輪、萬年曆與西敏寺鐘聲三問報時等三大複雜功能於一身的大作，是不少媒體公認本年度最複雜的錶款。

▲若切換成低頻靜待模式，動力儲存能長達65天。

去年，Vacheron Constantin（江詩丹頓）推出調降25%左右的FIFTYSIX系列，成功打開年輕紳士族群。今年則以研發4年、能夠「休眠」的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶，樹立錶壇全新里程碑，一開展就成為話題焦點。

▲Star Legacy明星傳承系列蛻變概念腕錶，全球限量8只。

萬寶龍睽違9年再玩「變臉」，利用錶殼側邊滑桿就可以控制活動式遮片開啟與閉合，6點鐘的半圓形旋轉式北半球，瞬間會置身浩瀚宇宙；12點鐘的秒針也能飽覽一分鐘外置陀飛輪的結構之美。

▲「玻璃碳」為腕錶注入星空奇幻感。

2.異材質展現新風貌

鐘錶產業熱愛運用貴金屬以外的稀有材質，已不是新鮮事，但在這一年更是百家爭鳴，為腕錶增添耐用性之餘，也是傲秀品牌製錶工藝的絕佳時機。Girard-Perregaux（芝柏表）發表比精鋼硬100倍的「玻璃碳」，具有防滲、耐磨、輕量特性，藍色玻璃纖維呈現如大理石的流動感紋路，讓Laureato桂冠系列的Absolute計時碼錶更符合「天際行者」主題。

▲（左）IWC瓷化鈦金屬錶殼 、（右）雅典錶碳正離子材質呈現前衛美學。

IWC TOP GUN系列則換上瓷化鈦金屬（Ceratanium）材質，如鈦金屬輕盈、堅固，卻跟陶瓷一樣堅硬抗刮。PANERAI（沛納海）以Eco-TitaniumTM環保鈦金屬，展現「愛地球」抱負；Ulysse Nardin（雅典錶）Freak X 腕錶採用航太工程的碳正離子Carbonium®，形塑前衛美學。

▲（左）伯爵 、（右）愛馬仕都用隕石當錶盤。

擁有精湛珠寶工藝的PIAGET（伯爵），將有著「魏德曼」（Widmanstatten）紋理的隕石作為錶面材質，使超薄腕錶迷人指數再飆升。無獨有偶，Hermes（愛馬仕）「史上最複雜」月相錶，同樣也有隕石面盤，兩個副錶盤會依照日期轉動，配上刻意顛倒錯置的月向盤，每天都能沈浸在奇幻宇宙裡。

▲藍色是近年來錶壇最夯的顏色！

3.繽紛色調最受社群媒體青睞

隨著世代更迭，身為「數位原住民」的千禧世代成為各大品牌的潛在消費族群，什麼樣的腕錶才能引來社群上的熱烈反應？亮眼又具質感的顏色，是各品牌共識。2019年依然由藍色為大勢，芝柏表、Baume & Mercier（名士錶）都以「漸變藍」為主，江詩丹頓則有午夜藍、黛藍添紳士氣息。

▲綠色面盤配同色錶帶，展現全新氣象。

在優雅的藍色裡，還能發現有「綠色」冒出頭，萬寶龍1858系列系列有象徵大自然的「卡其綠」色調、伯爵的Polo S綠色錶盤，在不同角度還會呈現深淺不一色調，配上深綠色鱷魚皮錶帶，換上一片和諧新氣象。

▲鮭魚色、粉色一現身就令人留下深刻印象。



今年更有「暖色調」，為高冷的製錶業消弭不少距離感，A. Lange & Söhne（朗格）萬年曆陀飛輪計時碼錶，與萬寶龍Heritage傳承系列自製機芯脈搏腕錶都有「鮭魚色」錶盤。總能鎖定女人目光的伯爵，還祭出櫻桃紅、粉紅色珍珠母貝，光用手腕就能迷倒人。

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