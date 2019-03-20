她嚴重燒傷「五官全不見」！　混血男友不離不棄捧臉頰輕吻

▲她被火燒到毀容，男友仍不離不棄。（圖／翻攝自Facebook／泰國網，下同）



國際中心／綜合報導

最近網路上流傳一對泰國情侶的合照，五官深邃的混血男輕輕吻著女友額頭，眉宇之中充滿疼惜的愛意，但照片中的女孩全身皮膚幾乎都被火燒傷，留下大片明顯的疤痕，臉部還貼著部分人工皮，即便如此，混血男友依舊不離不棄，深情擁著他眼中最美的愛人。

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▲男友並沒有因為她毀容就拋棄她。



據《泰國網》報導，這名女孩手臂、胸口、臉部全被火嚴重燒傷，甚至五官已經快要看不見，由於嘴唇燒傷後皮膚逐漸萎縮，導致她嘴巴閉合也有困難。

▲兩人的真愛感動了大批網友。



雖然她復健的過程相當折磨，還必須重新接受自己的容貌，不過，她帥氣的男友並沒有因此疏遠她，還捧著她臉龐，在燒傷的皮膚上留下深深一吻，畫面相當令人動容。

▲幸好有男友的深情陪伴，給她更多力量繼續復健之路。



除了泰國這對情侶的真愛感動萬人以外，澳洲也有位女孩皮特（Turia Pitt）在2011年的一場馬拉松中慘遭火吻，全身有65%燒傷近乎毀容，還有5根手指被截肢，但當時的未婚夫麥可（Michael Hoskincomes）始終不離不棄地陪伴她，還在2017年生下一名男寶寶，一家3口幸福的讓人羨慕。

▼皮特還育有1歲多的兒子。（圖／翻攝自IG／turiapitt）

