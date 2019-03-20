南韓規模5.4史上第二強震曝「人為誘發」內幕　地熱發電釀91億損失

▲ 浦項市5.4地震導致多棟建築物損毀。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓慶尚北道浦項市於當地時間2017年11月15日下午2時29分31秒發生規模5.4地震，震源深度僅9公里，至今被列為朝鮮半島有記錄以來規模第二大的自然地震，造成118人受傷、多棟建築物倒塌。但政府調查研究團（後稱調研團）20日發表的研究結果指出，這起地震並非自然地震，而是附近地熱發電廠所觸發。

為分析浦項地震及地熱發電間的關係，調研團在大韓地質學會的主導之下，進行長達1年多的研究，今日發表結果指出，業者為利用地熱發電，將高壓水注入事先挖掘的地熱井，活化未知的斷層帶，因此誘發此次地震的主震。但也有意見指出，僅注水4次不太可能引發如此大規模的地震。

請繼續往下閱讀...

▲ 罕見的地震暴露出南韓建物抗震性差的問題。（圖／達志影像／美聯社）

地熱發電工序為先鑽出約4至5公里深的地熱井，以高壓將水透過地熱井注入地下，待地熱將水加熱，以加熱時產生的蒸汽轉動渦輪機。由於注水及抽水過程可能造成地殼鬆動，若附近有活斷層，就可能釀成地震。地熱強的地震、火山帶雖有利發電，由於斷層活動頻繁，地震風險也較高。因此，選擇地熱發電地點的事前勘查工作需格外謹慎。

綜合韓媒報導，浦項地震造成118人受傷、27317件建築物部分損毀或倒塌通報、大學學測延期，財產損失約551億韓元（約新台幣15億元），也暴露南韓建築物抗震性差的問題；根據南韓央行韓國銀行數據，總損失高達3323億韓元（約新台幣91億元）。報導指出，此次調查結果可能為浦項市民針對國家提起的集體索賠訴訟產生重大影響。