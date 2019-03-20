廖曉喬海邊曬精壯老公　度假必備品也大公開　

▲廖曉喬與老公Alan在菲律賓Amanpulo度假，Alan精壯身材被網友讚爆。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

40歲的微風策略長廖曉喬今年2月宣布與小10歲的萬寶投顧協理Alan結婚，感情甜蜜蜜的兩人，近日到菲律賓Amanpulo度假村度假，讓網友好奇是否為蜜月旅行，更讓眾人驚嘆的是兩人身材好到爆，被網友誇「俊男美女」，尤其是Alan精壯的手臂線條被誇讚，讓廖曉喬忍不住親自替老公回應「有認真練」。

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▲網友誇廖曉喬夫妻「俊男美女」。

除了懂得保持身材，走在時尚尖端的廖曉喬度假也要美美的，她分享海邊度假的必備行頭，包括草編包、草編帽、墨鏡、香奈兒（CHANEL）涼鞋，防曬品則使用Reef椰子防曬油，並噴歐舒丹清泉水合噴霧為臉部保濕。

▲海邊度假必備品包括墨鏡、香奈兒涼鞋、防曬品等。

身為彩妝品牌BÉBÉ POSHÉ奢華寶貝的股東之一，她沒忘了置入自家商品，海邊的底妝使用BÉBÉ POSHÉ的氣墊粉餅，連度假都不忘了事業。

▲廖曉喬與Alan享用美味比薩（上），她的海邊度假look很時尚。