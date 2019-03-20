轉換穿搭風格就從材質選起　4款「皮鞋」示範輕熟LOOK

偏好輕鬆造型的台灣女生，最常穿搭的鞋款應該就是休閒感取勝的運動鞋了。提供雙腳極高的舒適度，總讓人愛不釋手。由於靠著一雙運動鞋就能定義整體的造型印象，若直接將鞋款換成風格完全不同的「皮鞋」就能達到變換衣著氛圍的目的。

請繼續往下閱讀...

皮革材質的鞋履一概被統稱為皮鞋，皮製的外型少了運動鞋的活潑感，簡潔有力的線條讓穿著展現出的是上品的大人質感。不論是平時已經習慣皮鞋穿搭的人，或想利用鞋型轉變風格的畫，以下四款常見的皮鞋，穿搭都值得作為日常參考。

皮鞋穿搭：牛津鞋

牛津鞋 Look #1

一般人對於皮鞋的聯想，首先浮現的就是有鞋帶設計的牛津鞋款吧。富含學生感的青春氣息，搭配休閒衣著怎麼搭都合適。推薦可以選擇白色襪款，讓造型更有層次。

牛津鞋 Look #2

經典的氣息完全刻劃於一雙牛津皮鞋上，帶點中性的輪廓設計即便是搭配裙裝一同穿搭也可以表現可愛的女孩風情。

皮鞋穿搭：樂福鞋

樂福鞋 Look #1

學院風的樂福鞋特別適合與毛衣相當，乍看之下下身似乎選擇西裝材質的褲款最佳，但搭配上帶點衝突感的牛仔褲展現出的是別於印象感的嬉皮風格皮鞋穿搭。

樂福鞋 Look #2

簡約的女士少不了一雙樂福皮鞋作為日常的百搭鞋履，基礎的黑色款是最經典的款式，選擇 9 分長度的長褲露出腳背肌膚就能不經意地展演時尚的衣著氣勢。

皮鞋穿搭：芭蕾舞鞋

芭蕾舞鞋 Look #1

芭蕾舞鞋須以柔軟的皮革所製成，也被歸類於皮鞋的其中一個款式。可以露出大面積的腳背肌膚有效修飾腿型，若是搭配上白襪穿搭又是另一種俏皮的女孩衣著感受。

芭蕾舞鞋 Look #2

線條相當簡單的芭蕾舞鞋特別適合應用於休閒的衣著當中，沒有多餘裝飾的皮鞋款可以輕鬆融入整體穿搭，不想煩惱搭配問題時選這雙就可以不輕易失誤。

皮鞋穿搭：懶人鞋

懶人鞋 Look #1

套上就可以直接完成穿搭的懶人皮鞋，與休閒感滿分的單寧材質服裝尤其合拍。整體一致的悠閒印象，藉由皮革材質就能為造型添上一筆大人感的輕鬆氛圍。

懶人鞋 Look #2

想將單寧長褲穿搭出成熟感時，上衣可以選擇較具女人味的款式。鞋履若是高跟造型的話不免會較有距離感，建議搭配懶人皮鞋，輕鬆卻又不失大人感印象。

Photo：WEAR

更多日本流行文章請上 FACY

恆久不敗的上衣款就是衣櫥的必備！看完穿搭後快檢查「條紋上衣」是否準備好了

懂得混搭西裝外套就是春天的必要！掌握色彩與搭配技巧輕鬆營造大人質感

有睡衣的感覺才對！長版 T-shirt不夠長不行，別忘還要搭配褲款營造層次印象