IS揚言報復紐西蘭血案！　發44分鐘錄音：別被西方鱷魚的眼淚騙了

▲ 28歲澳洲籍男子塔朗特（Brenton Tarrant）15日在紐西蘭基督城發動槍擊。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城兩座清真寺15日發生槍擊，造成50人身亡、50人受傷，許多當時正在祈禱的穆斯林慘遭擊斃，消息震驚全球，極端組織伊斯蘭國（IS）發言人穆哈吉爾（Abu Hassan al-Muhajir）打破6個月以來的沉默，19日在敘利亞公布一段44分鐘的錄音，煽動狂熱分子展開報復行動。

據《紐約時報》報導，穆哈吉爾在錄音檔中說，「在兩座清真寺發生的大屠殺應該能喚醒那些被愚弄的人，也應煽動哈里發國（caliphate）的支持者為他們的宗教報仇。」他批評世界各國偽善、長期歧視穆斯林，為紐西蘭槍擊案流下的只是「鱷魚的眼淚」。他警告教徒不要被各國的謊言蠱惑，而該為犧牲者復仇。

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▲▼ 伊斯蘭國煽動狂熱分子對基督城槍擊案展開報仇。（示意圖／達志影像／美聯社）

穆哈吉爾痛批美國是「伊斯蘭的敵人」，也將在基督城發生的慘案與在敘利亞巴古茲（Baghouz）的戰爭連結在一起。報導指出，他聲稱在巴古茲身亡的穆斯林是平民，不過反IS聯軍認為，許多人其實是IS戰士或是他們的妻子和孩子。

「穆哈吉爾」是一個化名，外界不曉得他的真實身分，只知道他是伊斯蘭國組織內的重要人物。穆哈吉爾沒有在IS的照片或影片中露過臉，他個人的經歷也保密到家。報導指出，為了躲避反IS聯軍的追查，穆哈吉爾等IS高層避免使用電信設備，但穆哈吉爾卻對時事相當了解，也讓外界好奇，究竟是他時常收看電視、手下通報迅速，還是另有他法。