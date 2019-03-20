睡得好能產生「瘦體素」身體不易胖　醫師：4重點要把握

▲睡眠對身體機能、心靈與精神修復都相當重要。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／台北報導

3／21是世界睡眠日，睡眠是生活重要的一部份，現代人因為工作與環境壓力，導致睡眠障礙或無法熟睡，出席席夢思睡眠講座的毛衛中醫師表示，充足且良好的睡眠品能讓「瘦體素」上升，增加能量和熱量的消耗，養成不易發胖的體質，想要改善睡眠須做到下列4個重點。

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▲現代人常因熬夜、加班導致睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）

睡足6個鐘頭

一般人至少要睡足6個鐘頭，且建議從晚上10點至凌晨3點，是睡眠最有效率的時段，只要此階段有良好的睡眠品質，就會有睡飽的感覺，相反的，若是睡的時間不對，則會有睡不飽與愈睡愈累的感覺。

室內溫度16度至18度最理想

要營造良好的睡眠環境，除了亮度要降低、避免外在光線之外，還要注意室內的溫度控制，在良好透氣保溫的被褥下，溫度以攝氏16-18°最為理想，且臥室色彩要柔和淡雅，減輕睡眠前的壓迫感。

▲除了睡眠時間，睡覺的環境也很重要。（圖／pixabay）

睡前腹式呼吸法

為了放鬆心情，可以在睡前泡泡澡、點助眠的香氛或精油、遠離3C產品，搭配舒眠音樂及睡前舒壓小運動做到身心靈徹底的放鬆，像是人人可做的腹式呼吸法，緩慢且深長的呼吸方式可以刺激副交感神經，達到放鬆的效果。

良好的床墊品質

除了睡眠長度、室內空間與心情之外，床寢的選擇也很重要，席夢思建議，無論床墊或枕頭，建議至少試躺10分鐘以上，一般來說，體重較重會比較適合較硬的床墊，但仍要親身試躺來挑選；枕頭針對較常側睡者，高度與單側肩寬應該相等；而背躺睡姿所需的枕頭以支撐頸部為主，大約是自己的一個拳頭高度。

▲席夢思舉辦睡眠講座，表示床墊一定要親身試用才準確，本圖為台北大直的品牌概念館。（圖／席夢思提供）

席夢思表示，適逢321世界睡眠日到來，加上台北品牌概念館與高雄品牌概念館成立周年，即日起至4／21止，推出旗下獨賣款床墊Gallery Collection全面滿萬抵千元優惠，加購義大利寢具組再享2萬元折抵。

▲席夢思推滿萬抵千優惠，Beautyrest Ultimate Grandeur宏觀系列 TS(152cmx190cm) ，售價350,000元。（圖／席夢思提供）