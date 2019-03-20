北韓就是不回應　月底柏林無核化會談「10國1.5軌協議」告吹

▲ 北韓外務省副相崔善姬。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

2月底於越南河內舉行的第二回合世紀無核化談判「川金二會」未達任何協議，震驚國際社會。《韓聯社》最新消息指出，德國原定3月底在柏林舉辦由南北韓、美、中、俄等10國代表出席的半官半民無核化會談，但北韓遲遲不願回應，導致會談無限期延後。

《韓聯社》20日援引柏林消息人士報導，此次「1.5軌協議」由德國柏林及漢堡部分大學籌劃，政府外交部也參與其中，目標是在3月底於柏林舉辦，邀請對象包括南北韓、美國、中國、日本、俄羅斯等朝鮮半島周圍6國，再加上德國、英國、法國及蒙古，共10國。

為促成會談，主辦方相當謹慎的與各方接觸，但北韓直到上周末都未回覆邀請，會談被迫延期。分析指出，平壤當局應是受到川金二會結果未達預期、與美國關係陷入冷卻期的影響而拒絕回應。

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▲ 美國國務院北韓政策特別代表畢根。（圖／路透社）

自河內峰會破裂以後，美方立場堅定，要求北韓無核化，更不斷以經濟制裁施壓；北韓日前則放話「考慮中斷與美協商」，還暗示可能重啟核試及飛彈試驗，雙方僵持不下。

另一方面，川金二會登場以前，北韓外務省副相崔善姬、美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）及南韓北核議題協商首席代表、朝鮮半島和平交涉本部長李度勳曾於瑞典斯德哥爾摩舉行1.5軌協議。但分析指出，柏林會談受邀國多達10國，即便成事，也很難達成具體成果。