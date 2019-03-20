伊朗老客機迫降滑出兩團火球　故障的福克100型早就停產

▲塔斯尼姆通訊社公布的一章現場救援照，可以看出機身尾端冒出火光。（圖／翻攝自خبرگزاری تسنیم Twitter）

國際中心／綜合報導

一架可搭載100人的客機，19日在伊朗德黑蘭梅赫拉巴德國際機場降落時，因起落架無法順利打開，導致機身起火，所幸無人傷亡。根據伊斯蘭共和國通訊社發布的一段影片中，可以看到客機在滑行時，尾端不斷起火，甚至還出現兩團火球，救護車與消防車也隨即趕來。

據法爾斯通訊社報導，這架飛機是屬於伊朗航空公司的福克100型（Fokker 100）飛機，在準備降落時無法順利打開起落架，於是緊急迫降，卻在迫降後機身突然著火。伊朗急診部負責人Pir-Hossein Kolivan說，由於機師的操作能力使得飛機順著陸，加上緊急救護人員迅速地撲滅火勢並協助撤離人員，證實無人員傷亡。

IRIB新聞社引述伊朗民航組織公共關係負責人Reza Jafarzadeh的話，該航班只有24名乘客和9名機組人員，並非最初報導的100人。

福克100型飛機是由福克公司製造的雙發動機中型窄體飛機，但福克公司早已倒閉，沒有原廠商可供支援。過去伊朗經常發生飛機墜毀事故，對此伊朗抱怨這都是美國長期實行經濟制裁，所以無法購買新飛機。

▲伊斯蘭共和國通訊社發布的一段影片，可以看到客機在降落時，尾端突然起火，一度降落困難。（影／خبرگزاری تسنیم Twitter）