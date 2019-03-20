陀螺狀小行星「龍宮」上發現水！　日探測機繼續追查有機化合物

▲ 儘管影片已調快5倍速，可以看出隼鳥2號以相當緩慢的速度登上龍宮表面。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）



國際中心／綜合報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和合作團隊19日表示，探測機「隼鳥2號」（Hayabusa 2）成功在陀螺狀小行星「龍宮」上空，發現存在含水的礦物，這將有助於揭開地球上水源的生世之謎，並有利於尋找太陽系內的其他生命。

根據CNN報導，日本團隊19日在美國《科學人》雜誌（Scientific American，簡稱SciAm）上發表文章，團隊利用分析研究對象反射後的紅外線，透過分析所含物質和對照近紅外光譜分析儀，藉此觀測龍宮表面後發現，龍宮廣泛分布少量的包含由氫氧結合水成份的「含水礦物」。

▼ 隼鳥2號於上（2）月22日登陸龍宮前的陰影。（圖／達志影像／美聯社）

由於水中含有同樣是氫但重量不同的「同位素」，因此，研究團隊將分析之後帶回來的岩石，如果內含的同位素比例與地球的水相同，小行星含水的可能性將大幅增加。此外，研究團隊也期待可以發現有生命原料之稱的有機化合物。

值得一提的是，有一學說理論認為，地球上的海水是由之前飛來的小行星所帶來，對此，龍宮小行星任務首席研究員西田清治（Seiji Sugita）教授表示，它比預期來得乾燥許多，而且還非常年輕，大約才存在1億年，這代表龍宮本身很大程度上也相當缺水，這項重大發現非常重要，因為現今小行星帶中存在的乾燥小行星，將改變太陽系早期化學成分的模型。

事實上，美國國家航空暨太空總署（NASA）早於2018年12月表示，原本計畫從小行星「貝努」回收岩石的探測機OSIRIS-REx，也在貝努上空發現含水礦物。OSIRIS-REx計畫將在2023年返回地球，而隼鳥2號則將於2020年年底返回地球，到時後日美研究者將計畫交換岩石，合作進行研究。

▼ 隼鳥2號。（圖／翻攝自JAXA網站）

請繼續往下閱讀...