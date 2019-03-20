黝黑肉女遭男友拋棄　狠甩17kg「瘦出巴掌臉」還超水嫩！

▲瘦下來後，眼睛看起來更大了。（圖／翻攝自Facebook／泰國網，下同）



國際中心／綜合報導

泰國一名肉肉女身型些微臃腫，還有著黝黑的小麥膚色，她原本有個交往多年的男友，卻因為外表不夠出色而被對方拋棄，自那時起她便下定決心要對自己「大改造」，花2年多痛甩17公斤，再加上積極美白與化妝技術，如今完全就是判若兩人，可說是醜小鴨終於變天鵝。

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據《泰國網》報導，身高163公分的她原先體重是62公斤，雖然並沒過胖，但是缺乏運動讓她看起來腹部有著一團「游泳圈」，當時深愛的男友又突然變心離去，讓她受到深深打擊，於是決定要認真減肥，令前男友刮目相看。

▲不只變瘦，皮膚也明顯白了很多。



這2年多來，她將失戀的痛苦轉化為動力，督促自己嚴格控制飲食，且積極運動甩肉，看著自己越來越鬆的褲頭也建立起自信心與成就感，最後減到只剩下45公斤，瘦出巴掌大小的瓜子臉，最大的改變還是從黝黑女孩變為白皙女神，膚色白了好幾個色階，眼睛看起來也更無辜水汪汪，整個人散發出清純感。

▲下巴比2年前更尖更精緻。



這名女孩改造前後的對比照被放上網路，受到不少網友廣為流傳，激勵了更多人要好好愛自己，千萬別因為失戀就自暴自棄。

此外，另一名泰國女孩Maimai的瘦身經歷也十分激勵人心，她在短短4個月內減掉近30公斤，從85.6公斤瘦到56公斤。她透露，秘訣就是要有充分睡眠、多喝水，飲食上也盡量攝取食物原型、不添加調味料，更謝絕酒精，偶爾才用椰子汁或水果等「甜食」來犒賞自己。

▼4個月狂瘦30公斤，Maimai美到網友認不出。（圖／翻攝自臉書／Maimai Chanitwongse）