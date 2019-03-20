給街友提款卡「自己去領錢」！　平頭男看到明細單給一個大大的讚

▲平頭男給街友提款卡和密碼，叫他自己去領錢。（圖／翻攝自Facebook／Jack Fada，下同）



國際中心／綜合報導

英國一名平頭男2018年8月和朋友在露天餐廳聚會時，遇到一位留滿鬍鬚的街友前來乞討，他二話不說就選擇幫助對方，但他不是打開錢包給對方現金，而是直接提供銀行提款卡和密碼給街友。最後這位街友依照原先約定，只領出20英鎊（約817元台幣），一毛錢都沒有多拿，並將提款卡與明細單乖乖的交還給平頭男，此舉讓人忍不住稱讚「對人性重新燃起希望！」

據《每日郵報》報導，事件發生在泰恩河畔紐卡索（Newcastle-upon-Tyne），街友和平頭男的互動全被在附近工作的法達（Jack Fada）給錄下。他表示，自己造訪過多個國家，體驗了世界各地的民俗風情，「但我不認為有人比紐卡索的人更善良」，已經深深被平頭男的善心、街友的誠實給感動，最近決定將影片放到網路上，讓這暖心故事被更多人看見。

請繼續往下閱讀...

▲街友拿著鈔票給對方看，證明自己只有拿20英磅。（圖／翻攝自Facebook／Jack Fada，下同）

影片中可見，街友領完錢後就拿著提款卡和明細單回到原地歸還，手中握著20英鎊的鈔票，沒有起了貪念就領走平頭男戶頭裡全部的錢，而是十分珍惜對方的善心幫助，平頭男的也豎起大拇指回應，對他的誠實給予大大肯定。