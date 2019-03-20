德國5G競標開幕　梅克爾：不會限制特定企業參與

▲5G通訊。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

德國5G頻道競標19日正式上線，共開放41個頻率段讓企業競爭。對於是否同意華為參與5G設備招標會，德國總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel）表示，不會因為企業來自特定國家就將其排除在外，「把特定國家的企業排除在5G競標會外，這種作法我不認同。」

智庫峰會主持人19日向梅克爾提問，美國警告稱如果德國使用華為技術，將限制情報共享，「你願意看見華為參與競標德國5G的聯合體當中嗎？」

梅克爾表示，目前有許多國家使用華為技術，德國也不會限制企業或主體參與競標，「5G是一種高複雜性的技術，會衍生許多相關問題；德國聯邦政府已經決定，不會簡單地把某企業或行為主體排除在外。」

她說到，該注意的是對參與5G競標的企業提出資安要求，並立定相關法規家以限制，「我不認同兩種做法：把高度敏感的安全問題放到公開市場解決；將來自特定國家的參與5G競標企業排出在外。」

她提到，5G競標會給來自各國家的企業參與機會，但德國會與盟國進行商討，立定不同的法律條件。

北約盟軍最高統帥、「美國歐洲司令部司」(The United States European Command)司令斯卡帕羅蒂(Curtis Scaparrotti)周三(13日)表示，如果德國跟華為合作發展5G設備，北約將停止跟德國部隊的通訊。對此，德國保守黨議員表示，「德國不需要美國大使指手畫腳。」