堺筋線翻成「肌肉站」？　大阪地鐵「自動翻譯站名」菜英文成笑柄

▲日本地鐵示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

日本大阪地下鐵民營化後成立的「Osaka Metro」因為外語翻譯錯誤百出，在網路上流傳成為笑話，18日緊急下架，尚不清楚何時會復原，外語網頁使用者目前點入該網站都會被導引至日文頁面。

據BBC報導，網站上的錯誤翻譯包括：把「3兩目（第三節車廂）」翻為「eye3」、「阿部野橋」翻為「安倍晉三的橋」，最好笑的還是，將出現「筋」（在原文意涵指一直線）的地名亂翻一通，如「堺筋（sakai-suzi）線」被翻成「Sakai muscle」，變成「堺肌肉站」，「今里筋線」被翻成「今里肌肉線」，「御堂筋線」則成為「御堂肌肉線」。

這些菜英文被市民發現後拍照PO網，鬧出許多笑話，也讓顏面盡失的日本網友批評聲四起，「看不下去」、「英文爛透了」，不僅紛紛在社交媒體上瘋傳這些奇怪翻譯的照片，還流行起了「Sakai Muscle」及「Osaka Metro」的hashtag。

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▲暫時下架外語網頁的公告。（圖／翻攝自大阪地鐵官網）

前身是大阪市營地下鐵，去年4月民營化後更為現名的大阪Metro也在當時成立外文網頁，包括英文、泰文、中文、韓文等頁面，不過據有關官員指出，當時為了提升作業效率，竟直接使用微軟的自動翻譯功能翻譯站名，後來又沒有再次檢查確認，才鬧出笑話。

除了菜英文外，尚不清楚其他外語翻譯是否也有誤，不過為了檢查修改，18日時外語官網已經通通暫時下架修改。