「像雲霄飛車轉了5、6次」美國維州大巴翻覆！　釀2死54傷

▲ 巴士在下交流道時，衝出匝道，意外翻覆。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國維吉尼亞州19日清晨5時22分左右，一輛載著多數為華人乘客的長途旅遊巴士翻覆，至少造成2人死亡、超過50人受傷，其中有多名兒童。一名生還的非裔女子貝瑞（Monique Berry）表示，巴士「像雲霄飛車一樣翻轉」，然後「轉了5、6次」。她幸運地被一名男子抓住，兩人一起爬出窗外。

該輛巴士從佛州出發，預計前往紐約，但在馬里蘭州喬治王子郡（Prince George's County）95號州際公路的45號出口下交流道時，衝出匝道。

▼ 警方目前正在調查事故原因。（圖／達志影像／美聯社）



請繼續往下閱讀...

據CBS報導，連同司機在內，巴士上共有57人。兩名死者均為成年人，警方未公布死傷者身份。40歲的周姓駕駛（Yui Man Chow，音譯）並未受傷，被控過失殺人，警方正在對他進行調查。

出事的巴士屬於Tao's Travel公司，以Star Line Express名字營運，在紐約法拉盛（Flushing）申請許可證和執照。該公司在麻州註冊，過去沒有發生過事故。