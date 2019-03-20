女警偷情長官「3歲女兒關警車4小時」　體溫飆到41.6度活活熱死

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29歲的女警巴克（Cassie Barker）2016年任職於美國密西西比州的長灘警局，她為了與長官萊德納偷情，將3歲的女兒海爾留在警車內，自己下車前往長官家中幽會，4個小時後再回到車上，女兒已經被熱到失去意識，送抵醫院時體溫高達41.6度，經過急救仍宣告不治。當地法院週一（18日）開庭審理，巴克坦承犯行，後續將面臨最高20年的有期徒刑。

綜合美媒報導，巴克坦言，2016年9月30日下班她駕駛警車前往長官萊德納（Clark Ladner）的住處，停好後並沒有熄火，接著將3歲女兒留在沒有開冷氣的車上，自己進入住宅和長官幽會還發生性關係，足足待了4個小時才離開，等到回到警車旁邊才發現女兒已經熱昏了，趕忙送到醫院急救，仍在當天宣告不治。

▲巴克曾在臉書PO出與女兒坐在警車上的照片。（圖／翻攝自Facebook／Cassie Barker）

「每當我閉上眼睛，我都能想像到女兒的痛苦。」海爾的父親難過地說，他無法原諒妻子的行為，也對女兒的死感到十分憤怒，「我還記得孩子微笑的模樣和笑聲，但這也讓我感到非常痛苦。」

「身為父母，應該要保護自己的孩子。」海爾的父親提到，其實這並不是妻子第一次將女兒獨自留在車內，2015年4月時就曾發生一次，當時妻子自己跑去逛街，卻把孩子留在車子的後座，還曾因為這件事被法院宣判暫時剝奪監護權，警局方面也停職一週，沒想到這次真的鬧出人命，「她的母親沒有好好保護她，而且不是只有一次，是兩次。」

而巴克與長官萊德納在事情露餡後，雙雙被警局免職，對於女兒的死她也相當自責，一度當庭痛哭。目前巴克被指控觸犯二級謀殺罪，認罪後將面臨最高20年的有期徒刑，當地法院將在下月1日正式宣判。

▼2016年美國媒體的報導影片，取自YouTube，如遭刪除請見諒。