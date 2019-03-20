川普推特語錄／凱莉安·康威她老公　根本就是個沒用魯蛇！

▲美國總統川普與白宮資深幕僚康威。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上批評，臉書、谷歌和推特等網路巨頭都和主流媒體一樣倒向「激進左翼民主黨」，又重申假新聞是人民與國家的公敵。川普總統今日中午在白宮接待到訪的巴西總統，預計隨後舉行共同記者會。

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▼臉書，谷歌和推特，更別提腐敗的媒體，全都站在激進左翼民主黨那一邊。但無須害怕，反正不管怎樣我們都會贏，就像上次一樣！＃讓美國再次偉大

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▼「難以驅散這股樂觀能量的氣氛」@Varneyco 經濟太棒啦！

▼根本魯蛇！

（轉推2020競選總經理Brad Parscale推文：我們都知道川普總統拒絕Kellyanne Conway他老公非常想要的工作。他在司法部工作得勉強，就被解雇或自己辭職了，不仔細想想嗎？現在他傷害他老婆，只因為嫉妒她的成功。總統根本不認識他！）

▼假新聞媒體從來沒有像現在這樣虛假和腐敗。美國歷史上從來沒有這種事。非常激動，同時也非常傷心。假新聞絕對是人民與國家之敵！