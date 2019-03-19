選一條不卡腰間肉的丹寧褲！　rag ＆ bone貼身型

▲水洗刷色破損 Ruth超高腰及踝丹寧寬褲12,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹寧褲聞名的rag & bone今年春季推出全新貼合身形的丹寧褲，且依據女性穿丹寧褲的腰線需求與穿衣風格，推出低腰、中腰、高腰、超高腰褲款，以女性名字命名，訴求時尚也舒適。

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▲水洗刷色Dre破損褲腳不收邊低腰丹寧褲11,000元。

rag & bone對於自家丹寧工藝引以為傲，片片的裁片透過38道工序才能完成，2002年以來5個口袋丹寧褲成為經典。春季新款低要褲以Boyfriend Jeans為藍本，推出名為Dre的水洗刷色破損褲腳不收邊低腰丹寧褲。

▲水洗刷色Cate褲腳破損中腰窄管及踝丹寧褲9,500元。

中腰設計的水洗刷色褲腳破損窄管及踝丹寧褲取名為Cate，褲子完全貼合腿部曲線；高腰褲則有長、短褲型供選擇，名為Nina的長褲推出高腰緊身褲、煙管褲與喇叭褲，而高腰9分直筒褲與短褲則為Maya。

▲水洗刷色破損 Maya 高腰丹寧短褲8,000元。

超高腰的Ruth丹寧褲則有直筒與寬褲兩種選擇，特別是後者只要搭配一件簡單的T恤，率性的美感自然流露。

▲水洗刷色破損 Ruth超高腰及踝丹寧寬褲12,000元。