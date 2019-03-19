43歲崔智友靠氣質Hold住姐弟戀　「衣的詩人」助攻優雅

▲「衣的詩人」FABIANA FILIPPI春夏靈感由馬達加斯加布拉哈島而來。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

43歲的南韓女星崔智友，去年低調閃婚，對另一半保密到家，但仍逃不過大眾好奇視線，不久後老公身份被起底，是小她9歲科技新貴。要成功Hold住姐弟戀，崔智友除了駐顏有術之外，穿搭也要下功夫，日前為FABIANA FILIPPI站台時，用簡約風格突顯優雅氣質，輕鬆抹掉歲月痕跡。

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▲崔智友私下穿搭愛走氣質派，用優雅風格Hold住姐弟戀，還攜手走入婚姻。（圖／翻攝崔智友中文網蘭心蕙智微博）



1985年在義大利中部創立的FABIANA FILIPPI以頂級喀什米爾聞名，由於發源地翁布里亞山城風光明媚，對應到詩意風格，讓它有「衣的詩人」的美譽，簡單樸實、優雅高貴。今（3／19）在台舉辦春夏發表，帶領人們前往馬達加斯加布拉哈島體驗田園風景，從服裝走進春日詩篇。

▲春夏以淡彩色調為主，並融入少許粉彩花卉當作搶眼焦點。（圖／品牌提供）



海島假期自然脫離不了閃閃發光的金沙色系，海水沖刷岩石海床的畫面，大片莧屬植物的美景，度假期間享受光影之間的慵懶、放鬆陶醉的心情，全都投射到服裝設計上。大地色系、粉彩印花是重點，並運用清爽通透的亞麻材質、八里紗、透明硬紗和雪紡、薄紗展現出夏日清涼女人味。

▲大地色系與粉彩花卉是2019春夏主打。（圖／品牌提供）



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輪廓上用實驗性的概念雕塑打造不對稱剪裁，幾何輪廓、解構日式和服風格、方形剪裁夾克，以及少許荷葉邊和皺摺，讓女人展現不經意的女力，同時又能保有女人味，整體來說就是大器優雅的調調。

▲不對稱的剪裁，硬挺與柔軟材質的碰撞，讓女人優雅又能輕輕展現女力風格。（圖／品牌提供）