拒幫極端主義「宣揚惡名」　紐西蘭總理誓言：永不提槍手姓名

▲紐西蘭槍擊案發生後，總理阿爾登（Jacinda Ardern）在基督城與穆斯林社群代表見面。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城近日發生針對清真寺的血腥槍擊事件，奪走50條人命。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）19日在國會誓言，將遠永不會說出兇手的名字，拒絕替他宣揚惡名。

阿爾登在國會向在場議員表示，槍手真正想要的就是惡名昭彰，而紐西蘭不會讓他如願吸引大眾關注。她強調，「紐西蘭不會給他任何東西，包括名字也是。」

阿爾登向紐西蘭全民表示，「他是一個恐怖份子，他是一名罪犯，他也是一名極端主義者，但被我談起時，他只會是個無名氏。」她哀痛地說，「我懇求大家，說出那些罹難者的姓名，而不要提到那個奪去他們生命的男人名字。」

美國有線電視新聞網報導，自從基督城慘案發生以來，37歲的阿爾登作為世界上最年輕的女性政府領導人，不斷以充滿感情、同理心的方式向公眾說明最新情況，加上禁止媒體過於強調槍手的作案細節，最終使嫌犯的樣貌消失於媒體版面。阿爾登對於事件的處理方式贏得國際讚譽，也讓凶嫌面臨法律制裁的同時，無法得到想要的名聲。

另一方面，阿爾登也承諾修法嚴格控管槍枝；她先前已經表態支持半自動武器的禁令，內閣也已經就修法達成共識，預定於25日公布措施細節。紐西蘭法律允許持有槍枝，此次嫌犯作案用的武器皆是合法購入，當中包括一把半自動步槍。