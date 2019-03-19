王心恬靠Blumarine新裝找回女人味　私下約會隨興穿

記者陳雅韻／台北報導

義大利服裝品牌Blumarine與Bluegirl今舉辦春夏發表會，名模王心恬一連示範多套新裝，她笑稱全靠這場秀找回女人味，兩個品牌滿足她女人與女孩兩種風格，讓她想穿著去參加名模好友邱馨慧6月在新加坡舉辦的婚禮。

▲王心恬（左）與張敏紅演譯Blumarine 2019春夏新品。（圖／品牌提供，以下同）

是否會穿去約會？王心恬笑稱私下約會很少穿著正式坐在五星飯店用餐，多以素顏且隨興的裝扮赴約，問及是否已有固定約會對象？她說：「就是有正常約吃飯的朋友。」對於與姚元浩的緋聞依然不鬆口，但她對「好朋友」的行程很清楚，透露姚元浩最近忙著賽車，而她才剛從日本滑雪返台，兩人確定缺席上半年的三鐵賽。

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▲王心恬展示Blugirl花朵圖騰的俏麗新裝。

王心恬口中充滿女人味的Blumarine，融入運動風元素，模特兒身上飄逸的花卉、豹紋、亮色雪紡紗，襯出Logo鬆緊腰帶的螢光色萊卡材質緊身褲，兩種看似矛盾衝突的風格，創造品牌新形象；Bluegirl則以大量的印花圖案短褲、洋裝，配上俐落短外套，依然俏麗。

▲張敏虹穿Blugirl花朵長洋裝搭配帥氣短夾克。