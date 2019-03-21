奧斯塔羅12星座一周運勢0325-0331　雙子多做事少說話、金牛別太揮霍

20190325-0331奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！踏實的工作態度，讓自己在工作與學業上打下良好的基礎，也因為踏實與重視細節的工作態度，讓做事的速度慢了一些，奧斯建議要加快一點。

TOP2：魔羯座愛情運最旺！彼此的互動得到良好的結果，讓雙方在感情中更佳的舒適也穩定順利，而單身的朋友，如果有心儀的對象，下周可以嘗試表達心意喔！

TOP3：水瓶座金錢運最旺！財運不錯的一周，或許會有好友帶來一點投資訊息，可以參考看看喔！

本周需注意星座

1天秤座事業運需要留意：下周該好好收心了，事／學業仍然充滿著休息與沉澱的念頭，提不起勁的感覺在工作與學業上會更加明顯。

2處女座愛情運需要留意：彼此都在這段感情中付出許多，但是對方需要的嗎？下周兩人或許將面臨這個問題，付出不是予取予求，也要看對方是否真的需要，以免自己白忙一場喔！

3金牛座金錢運需要留意：適時的犒賞自己是好的，但千萬別過於揮霍，以免讓自己有經濟壓力。

牡羊座

開運顏色：紫色

幸運數字：56

整體運勢★★★

解析：牡羊座的朋友，下周在處事方面，可能會受到阻礙，讓你在邁步的時候更困難了，奧斯建議你下周要意識問題的存在，別讓自己在問題裡繞圈，只會徒增壓力而已。

愛情運勢★★★★

解析：該好好討論雙方未來的目標了，有時候感情走到一定的程度，就該想下一步要怎麼走，雙方才能朝向目標前進喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，要注意同事間的相處情況，別讓長久的努力因同事的一句話，抹滅了你的成果。

金錢運勢★★★

解析：本周財運不慎理想，避免不必要的花費與聚會，為自己荷包省一點。

金牛座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：01

整體運勢★★★

解析：下周金牛座的朋友，對自己的疑惑感提升，面對熟悉且有自信的事情會多一分疑惑，所以奧斯會建議下周面對自我疑惑時，要轉個想法或勉勵一下自己，這樣狀況會好一些喔！

愛情運勢★★

解析：愛情世界裡互動還是相當重要的，可別因為一時的情緒，關起和另一半的溝通管道，會導致狀況更加嚴重喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學／事業方面，適時的接受同事或同學的意見，將有助你的工作，可別自我封閉不接受幫忙，讓自己在工作上白忙一場。

金錢運勢★

解析：適時的犒賞自己是好的，但千萬別過於揮霍，以免讓自己有經濟壓力。

雙子座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：98

整體運勢★★★★

解析：下周雙子座的朋友，做事變得更加踏實，面對自己的目標更加努力，方向也更加明確，特別的是這樣的努力在下周都比較偏檯面下，所以下周努力做事，話不要說太多會比較好喔！

愛情運勢★★★★

解析：愛情趨向穩定，不像過去那樣的熱烈，或許少了點情趣，但穩定的感情卻是很多人所盼望，要好好珍惜。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：踏實的工作態度，讓自己在工作與學業上打下良好的基礎，也因為踏實與重視細節的工作態度，讓做事的速度慢了一些，奧斯建議要加快一點。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運偏佳的一周，建議在工作上多表現，或許因此受到長官青睞，年終也會多領一些喔！

巨蟹座

開運顏色：綠色

幸運數字：41

整體運勢★★★

解析：巨蟹座的朋友，下周要注意自己與外在現實脫離的狀況，或許是一直以來內心運轉得太過旺盛，導致自己有點脫離現況。奧斯建議下周要注重現實層面，面對人、事、物或者問題，先從現實面切入會好一些。

愛情運勢★★

解析：在感情世界裡，有些問題雖然存在已久，卻不曾好好的討論，雖然時間已過，但問題仍舊存在，下周可提出來討論，但記得要注意彼此情緒，以免造成反效果。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，對於未來的方向有些許的疑惑，或許是長久的努力不見效果，讓你感到灰心。奧斯建議你要盡快的釐清方向，繼續朝向目標努力喔！

金錢運勢★★★

解析：下周財運不佳，會藉由物質滿足心靈層面，要注意不必要的花費。

獅子座

開運顏色：白色

幸運數字：74

整體運勢★★★

解析：獅子座的朋友，下周感覺不是很踏實，導致情緒起伏較大，讓自己在處理事情上面多了些私人情緒，影響你的想法。奧斯建議下周情緒方面要多加注意，以免讓周遭朋友感覺到壓力。

愛情運勢★★★

解析：雙方對於彼此的不確定感有些許提升，或許是對未來還沒有共識，所以在面對未來問題時會感覺到些許徬徨。

事業（學業）運勢★★

解析：對於學／事業上的不穩定想法升高，但目前的環境是可以勝任並有把握的，只是心中還沒有安定下來，導致對現況有不安的想法產生。

金錢運勢★★

解析：女性朋友要多注意自己在姐妹聚會以及治裝保養的花費喔！

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：05

整體運勢★★★

解析：處女座的朋友，是不是累積太多壓力了呢？在下周這樣的壓力，讓你煩躁了起來，處事方面忽略的一些小細節，將會讓你離目標遠了一些，所以奧斯會建議下周要注意細節喔！

愛情運勢★★

解析：彼此都在這段感情中付出許多，但真的是對方需要的嗎？下周兩人或許將面臨這個問題，付出不是予取予求，但也要看對方是否真的需要，以免自己白忙一場。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，要注意自己一直以來努力的方向是否正確，以免繞了一大圈，卻不是自己想要的。

金錢運勢★★

解析：財運方面有小破財的可能，要看緊自己的荷包喔！

天秤座

開運顏色：銀色

幸運數字：35

整體運勢★★★

解析：下周天秤座的朋友，休息的念頭開始提升，讓你在做事上顯得力不從心，面對人、事、物都有點提不起勁，但這只是短暫期，並不會影響太多。

愛情運勢★★★

解析：有想休息的念頭產生，或許是新的一年開始，想讓自己在愛情中，有新的目標，才會有沉澱的想法產生。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周該好好收心了，學／事業仍然充滿休息與沉澱的念頭，提不起勁的感覺，在工作與學業上會更加明顯。

金錢運勢★★

解析：財運穩定的一周，不會有太大的起伏，理財的方面，奧斯建議守成就好。

天蠍座

開運顏色：褐色

幸運數字43

整體運勢★★

解析：天蠍座的朋友，或許是放完連假心還沒有收回來，下周在處事上面，會有點提不起勁的狀況，讓你面對既有的事物都有點力不從心，但這只是過渡期而已喔！

愛情運勢★★

解析：下周兩人在面對問題時，溝通方面需要加強，以免溝通不良，導致誤會或是爭執的產生。

事業（學業）運勢★★★

解析：不確定感與怠惰感提升，在面對學／事業顯得興致缺缺，要適時讓自己充電重回崗位喔！

金錢運勢★★★

解析：財運平淡的一周，不會有太多額外花費，算是滿平穩的周期。

射手座

開運顏色：藍色

幸運數字：68

整體運勢★★★

解析：下周射手座的朋友，或許是新的一年，開始對自己有了期許，行動力在下周開始增加起來，面對人、事、物的執行力都蠻不錯的，因為如此會是較忙碌的一周，要適時休息。

愛情運勢★★★

解析：對於感情中的付出要懂得拿捏分寸，太多或太少都不行，過度的情感，偶爾會讓對方感到些許壓力，所以下周要多愛自己一點喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周付出與收穫不成正比，別因此感到灰心與沮喪，奧斯建議適時調整一下步伐與方向，狀況會改善許多喔！

金錢運勢★★

解析： 下周物質方面會有些許失衡，買東西犒賞自己的時候會讓自己經濟有點吃緊。

魔羯座

開運顏色：橘色

幸運數字：03

整體運勢★★★★★

解析：魔羯座的朋友，下周將是充滿歡樂愉悅的一周，有慶祝成功與歡樂的氣氛存在，也許是與久違的朋友見面或是和親愛的家人聚會，都讓你在下周心情愉悅許多喔！

愛情運勢★★★★★

解析：彼此的互動得到良好的結果，讓雙方在感情中，更佳的舒適也穩定順利，而單身的朋友，如果有心儀的對象，下周可以嘗試表示心意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業上，有得到主管青睞的機會，多嘗試與同事或上司討論，有望得到良好的回饋。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運較佳，可以試著買個樂透或刮刮卡或許能帶來小進財喔！

水瓶座

開運顏色：天空藍

幸運數字：88

整體運勢★★★★★

解析：水瓶座的朋友，下周將是充滿愉悅歡樂的一周，可能是合作關係帶來的愉悅或是好友相聚時帶來的愉悅，都代表下周會是個開心快樂的禮拜。

愛情運勢★★★★★

解析：彼此對於目前的感情都十分的滿足，也因為信任對方產生十足的安全感，所以都願意給彼此彈性的空間。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在學／事業上，充分得到同事、朋友的幫助，讓自己下周在工作上更加順利，也了解合作的重要性。

金錢運勢★★★★★

解析：財運不錯的一周，或許會有好友帶來投資的訊息，可以參考看看喔！

雙魚座

開運顏色：黃色

幸運數字：93

整體運勢★★★

解析：下周雙魚座的朋友，如果有不願解決的問題，將開始正視問題所在，面對過去問題，開始花時間去審視，並了解問題所在，會是蛻變的一周。

愛情運勢★★★

解析：這周會願意找出兩人之間的問題，也願意為這段感情付出更多努力，如果有長久以來尚未解決的問題，可在下周拿出來溝通討論。

事業（學業）運勢★★★

解析：對學／事業的熱情逐漸提升，面對自己或周遭的環境，也開始有了信心，會是個充滿安全感的一周。

金錢運勢★★★

解析：正財運不理想，如果有投資想法的朋友，奧斯建議你再想想。

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